Wizz Air bude prevádzkovať novú linku z Bratislavy do Ľvova

dnes 12:16 -

Letisko M. R. Štefánika v Bratislave bude mať nové letecké spojenie s Ukrajinou. Nízkonákladová letecká spoločnosť Wizz Air začne prevádzkovať pravidelnú linku do Ľvova od 30. októbra tohto roka, lety budú fungovať trikrát týždenne v utorok, vo štvrtok a v sobotu. Ako v pondelok informovali bratislavské letisko a letecký dopravca, pôjde o jeho druhú leteckú linku z Bratislavy na Ukrajinu. Wizz Air v súčasnosti prevádzkuje štyri lety týždenne do hlavného mesta Kyjeva na menšie letisko Žuljany. Zároveň zabezpečuje letecké spojenie z Bratislavy do Skopje, Sofie, Varšavy a Londýna - Lutonu.

Wizz Air uviedol, že jeho nová letecká linka do historického Ľvova na západe Ukrajiny posilní záväzok dopravcu voči Slovensku, Bratislave a letisku a podporí cestovný ruch oboch krajín. "Wizz Air začal lietať z Bratislavy v roku 2016 a za dva roky prevádzky sme prepravili už vyše 415 tisíc cestujúcich. Na Slovensku prevádzkujeme spolu už osem leteckých liniek a ponúkame v predaji kapacitu viac ako 670 tisíc sedadiel, čo predstavuje 30-percentný ročný nárast," informoval Andras Rado z Wizz Air. Dopravca prevádzkuje na Slovensku aj letecké linky z Košíc a Popradu do Londýna.

Ľvov je najväčšie mesto západnej Ukrajiny, má približne trištvrte milióna obyvateľov a je sídlom rovnomennej oblasti hraničiacej s Poľskom. Historické centrum mesta so vznikom v 13. storočí je na zozname Svetového dedičstva UNESCO.