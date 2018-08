SaS požaduje novelou zákona predávať burčiak už od 1. augusta

dnes 12:01 -

Strana Sloboda a Solidarita (SaS) navrhuje, aby vinohradníci na Slovensku mohli burčiak predávať už 1. augusta tak, ako je to uzákonené v Českej republike. Poslanci SaS v tomto zmysle predložia do parlamentu návrh novely zákona o vinohradníctve a vinárstve. Predmetný zákon by sa totiž podľa strany SaS mal prispôsobiť klimatickým zmenám a otepľovaniu. Informovala o tom v pondelok strana Sloboda a Solidarita v tlačovej správe.

„Súčasný stav, keď je možné burčiak ponúkať spotrebiteľovi v období od 15. augusta, nepovažujeme za vhodný vzhľadom na zmeny klímy a otepľovanie,“ uviedla tímlíderka SaS pre pôdohospodárstvo Jarmila Halgašová. „Ministerstvo pôdohospodárstva porušilo zákon, keď tvrdí, že pre skoršie dozrievanie hrozna udelilo tento rok výnimku na predaj burčiaka už od 6. augusta. Zákon o vinohradníctve a vinárstve nedáva ministerstvu žiadne splnomocnenie udeľovať výnimky na skorší predaj burčiaka. Postup ministerstva je zároveň porušením Ústavy SR, v ktorej je uvedené, že štátne orgány môžu konať len v medziach, ktoré ustanovuje zákon,“ dodala Halgašová.

Halgašová poznamenala, že zákonné ohraničenie predaja burčiaka medzi 15. augustom a 31. decembrom kalendárneho roka má chrániť domácich vinohradníkov pred dovozom burčiaka, respektíve hrozna, z ktorého sa burčiak dá vyrobiť pred týmto termínom. Pre rýchlejšie dozrievanie hrozna na Slovensku je teraz tento termín podľa Halgašovej problém. „Ale nedá sa riešiť výnimkou, na ktorú ministerka pôdohospodárstva Gabriela Matečná a jej úrad nemajú právo. To je anarchia,“ dodala Jarmila Halgašová.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR (MPRV SR) minulý piatok, pre nadpriemerné slnečné počasie a teplo v tomto roku, udelilo výnimku a povolilo predaj burčiaku od 6. augusta 2018. Zákon pritom stanovuje predaj burčiaku až od 15. augusta. Výnimku zo zákona o vinohradníctve a vinárstve na povolenie skoršieho predaja burčiaku v roku 2018 udelilo MPRV SR na základe žiadosti Zväzu vinohradníkov a vinárov Slovenska. „Klimatické zmeny majú za dôsledok stále častejšie sa vyskytujúce problémy v poľnohospodárstve, na ktoré je potrebné hľadať riešenia. Tento rok bol nadpriemerne teplý a slnečný, čo významne ovplyvnilo aj vinohradníctvo a vinárstvo. Tento rok dozrieva hrozno o desať až štrnásť dní skôr, a tak aj obľúbený burčiak bude skôr,“ uviedla k výnimke minulý týždeň ministerka pôdohospodárstva SR Gabriela Matečná.