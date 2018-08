Bulharsko a Turecko otvorili nový plynovod

dnes 13:31 -

Bulharsko rozšírilo svoj plynovod do Turecka, aby diverzifikovalo trasy pre dodávky zemného plynu. Vďaka úseku v dĺžke 20 kilometrov, ktorý krajina uviedla do prevádzky v piatok 3. augusta, môže objem plynu prepraveného medzi Tureckom a Bulharskom dosiahnuť 15,7 miliardy kubických metrov ročne.

Nové potrubie môže prepravovať plyn v oboch smeroch. Projekt tak zaistí dodávky plynu pre Turecko a Bulharsko i pre európske krajiny. Povedal to turecký minister energetiky Fatih Dönmez bulharskej agentúre BTA pri spustení plynovodu.

Bulharsko tradične odoberá plyn z Ruska, ktoré by chcelo prepravné trasy cez Ukrajinu, Moldavsko, Rumunsko a Bulharsko presunúť do Turecka. Bulharsko plánuje vo Varne distribučné plynárenské centrum pre juhovýchodnú a strednú Európu. Cez diaľkové vedenie pod názvom Turkish Stream cez Turecko tak bude môcť plyn putovať do varnského centra. Sofia naviac počíta s tým, že z tohto vedenia by sa jedna vetva mohla odkloniť do Bulharska.