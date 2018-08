V Čereňanoch začali s výstavbou bytového domu

dnes 15:01 -

Možnosti nájomného bývania pre obyvateľov sa v Čereňanoch (okres Prievidza) rozšíria. V tomto období tam začali s výstavbou nového bytového domu, informoval v stredu TASR starosta Ján Mokrý.

"Chceme vytvoriť priestor pre nových občanov, ktorí sa nasťahujú do Čerenian. Obec totiž potrebuje rásť, potrebuje nových ľudí, malé deti, ktoré budú chodiť do škôlky, školy. Budeme tak rozvíjajúcou sa, modernou obcou," skonštatoval starosta. Za tri roky sa do Čerenian prisťahovalo 52 nových ľudí, čo podľa neho ukazuje, že obci sa darí.

Dom na Urbárskej ulici na pozemku, ktorý má obec v prenájme, bude mať 26 bytových jednotiek, osem z nich bude jednoizbových, 18 dvojizbových. Objekt bude mať dva samostatné vchody.

Dodávateľom stavby je STROJSTAV, spol. s r.o., so sídlom v Prievidzi. Náklady na výstavbu domu predstavujú 1.587.466,07 eura vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH). Stavbu by mala firma dokončiť do asi 200 pracovných dní. Jej financovanie chce obec zabezpečiť z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania a dotácie od Ministerstva dopravy a výstavby SR.

Samospráva Čerenian už zabezpečila v minulosti výstavbu troch nájomných bytových domov, ktoré sú plne obsadené.