Bulhari zarazili Kellnerovu expanziu, nesmie kúpiť skupinu Nova Broadcasting

dnes 15:16 -

Bulharský protimonopolný úrad zakázal megaobchod, v ktorom figuruje česká investičná skupina PPF. Tá mala za vyše 180 miliónov eur prevziať bulharskú mediálnu skupinu Nova Broadcasting Group.

PPF ovládaná najbohatším Čechom Petrom Kellnerom sa na predaji mediálnej skupiny dohodla so švédskou spoločnosťou Modern Times Group (MTG). Teraz však podľa serveru lidovky.cz predaj padol. Bulharský protimonopolný úrad to zverejnil na svojom webe. Ako uviedol, predaj Novy by mohol narušiť konkurenčné prostredie v oblasti mediálnych služieb a online obchodu.

PPF mala od švédskej spoločnosti MTG získať 95 % a zostávajúcich 5 % od holdingu Eastern European Media. Za Novu mala Kellnerova skupina zaplatiť 185 miliónov eur.

Českí investori zatiaľ nechceli zásah protimonopolného úradu v Bulharsku rozoberať. Dá sa však predpokladať, že skupina sa v tejto veci odvolá na tamojší najvyšší správny súd. Má na to dva týždne.

Zo strany investičnej skupiny PPF nejde o prvú tohtoročnú veľkú zahraničnú expanziu, ktorá bola v pláne. V marci sa dohodla s nórskou spoločnosťou Telenor na kúpe ich telekomunikačných aktív v strednej a vo východnej Európe. Za mobilných operátorov v Maďarsku, Bulharsku, Čiernej Hore a Srbsku zaplatí 2,8 miliardy eur.