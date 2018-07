Prečo fandíme športovcom? Emocionálne aj ekonomicky to nedáva zmysel

Zdroj: QZ

Tak ako v ekonómii aj v športe sa dá uplatniť pojem averzia k strate. Ide o kľúčovú teóriou behaviorálnej ekonómie, ktorá môže čiastočne vysvetliť, prečo sa športový fanúšik cíti tak nešťastne. Podľa definície zavedenej psychológmi Amosom Tverskym a Danielom Kahnemanom, prevláda negatívna skúsenosť zo straty nad pozitívnou skúsenosťou zo zisku rovnakej alebo dokonca väčšej hodnoty.



Napríklad, ak ponúknete ľuďom šancu vyhrať 5 euro, ak hodia mincou a padne hlava, ale prídu o 4 eurá, ak padne znak, často takúto stávku jednoducho neakceptujú, aj keď to nie je zlá investícia. Nepôjdu do toho, pretože inštinktívne vedia, že emocionálna bolesť z prípadnej finančnej straty prevažuje nad pozitívnymi pocitmi, ak by vyhrali. Táto teória sa ukázala ako užitočná pri marketingu a vytváraní stimulov pre zamestnancov.





Údaje z novej štúdie naznačujú, že averzia k strate sa premieta aj do života športového fanúšika. Štúdia ekonómov Petra Doltona a Georgea MacKerrona z University of Sussex analyzovala údaje z projektu Mappiness, prieskumu, v ktorom náhodne vybraným respondentom zavolajú na ich mobilný telefón a okrem iných otázok sa ich pýtajú, nakoľko sú v danom okamihu šťastní. V Spojenom kráľovstve sa do projektu zaregistrovali desiatky tisíc dobrovoľníkov. Okrem odhalenia miery šťastia v danom okamihu umožňujú výskumníkom sledovať ich polohu pomocou GPS súradníc a sú ochotní nahlásiť, čo robia v momente, keď ich kontaktovali.

Aby vedci mohli preskúmať vplyv športu, využili údaje od respondentov, ktorí sa zadefinovali ako futbaloví fanúšikovia. Oslovili ich pred a po zápasoch počas britských a škótskych súťaži v sezónach 2011 až 2013. Zistili, že počas hodín predchádzajúcich samotným zápasom bol priemerný fanúšik o niečo šťastnejší, než obvykle v tom čase dňa. Ak tím vyhrá, hodinu po víťazstve je fanúšik o 3-5 bodov šťastnejší než zvyčajne, merané na stupnici od 0 do 100. Remíza znižuje pocit šťastia o 2-4 body a prehra znamená zníženie o 6,5-10 bodov. Toto sú priemerné vplyvy, takže niektorí ľudia môžu byť oveľa šťastnejší alebo aj oveľa smutnejší.





Tak, ako to predpovedá teória averzie k strate, prehry spôsobujú, že ako fanúšik sa cítite horšie, než by ste sa cítili lepšie v prípade víťazstva. Možno by ste sa teda mohli rozhodnúť, že budete fandiť skutočne dobrému tímu, ktorí väčšinou len vyhráva, aby ste sa vyhli úzkosti. To ale pravdepodobne fungovať nebude. Výskumníci zistili, že po výhre sa necítite tak dobre, ak víťazstvo očakávate. Ale v prípade remízy a prehry sa cítite oveľa horšie.

Prečo potom toľko ľudí stále sleduje športové tímy, keď je to tak beznádejné? Vedci na túto otázku odpoveď nenašli, ale ako to tvrdí nejeden športový fanúšik, väčšinou ide o dlhodobejší vzťah. Byť fanúšikom znamená spojenie s ostatnými v rámci komunity a skutočný pocit, že sme verní aj niekomu inému ako len sebe. A okrem toho platí, že nešťastní ľudia sa radi obklopujú tými, ktorí sú rovnako nešťastní.