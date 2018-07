AKTUALIZÁCIA - AGRO: Generálna prokuratúra dala pokyn na 9 trestných stíhaní v prípade farmárov

dnes 15:46 -

Správa "AGRO: Generálna prokuratúra dala pokyn na 9 trestných stíhaní v prípade farmárov" rozšírená o stanovisko hnutia OĽaNO v posledných dvoch odsekoch.

BRATISLAVA 16. júla (SITA) - Generálna prokuratúra (GP) SR preskúmala celkovo 36 trestných spisov týkajúcich sa samostatne hospodáriacich roľníkov. Ako objasnil na tlačovej konferencii generálny prokurátor Jaromír Čižnár, z nich boli zistené pochybenia v desiatich prípadoch. V deviatich prípadoch dala generálna prokuratúra pokyn na začatie trestného stíhania.

"Ani v jednej z týchto vecí, ktoré sa preskúmavali, z týchto 36, neboli prioritne skúmané alebo neboli preverované nejaké machinácie s dotáciami. Čo by možno mohlo vyznieť vcelku pozitívne, ale to tak nie je. Nechápem jednu vec: keby niekto išiel do hĺbky, tak by zistil, že niekde za tým sú aj podozrenia zo subvenčných podvodov," povedal. Podľa generálneho prokurátora, keby si Slovenský pozemkový fond (SPF), Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA), Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, plnili svoje povinnosti, prokuratúra by nemala v čom konať.

Ako objasnil prvý námestník GP Peter Šufliarsky, v troch trestných veciach skonštatovala generálna prokuratúra, že nezákonne postupoval primárne policajt, ktorý túto trestnú vec odmietol, následnej aj prokurátor, ktorý vykonával dozor. Ako doplnil Čižnár, v prípade pochybení policajta ide aj o pochybenie prokurátora, nakoľko vykonáva dozor. "Mám pocit, že poniektorí prokurátori na východe sa riadia vlastným svedomím a názorom a nie platnou právnou úpravou, to je chyba," konštatoval Čižnár.

Generálny prokurátor avizoval, že sa bude znova rozprávať s ministerkou pôdohospodárstva Gabrielou Matečnou o výsledkoch. Diskutovať chce najmä o systéme kontroly na PPA. Čižnár tiež dodal, že pochybenia nie sú len na východnom Slovensku, objavujú sa totiž prípady aj z iných lokalít ako napríklad Trnava, Považie.

Šéf prokuratúry poukázal aj na fakt, že sa nevyvodili žiadne personálne dôsledky. "Neviem o tom, že by niekto robil personálne dôsledky na PPA, SPF, v polícii, u tých, ktorí evidentne zlyhali. Uvítal by som, keby si niekto začal robiť poriadky vo svojich rezortoch. My si ich robíme," zdôraznil Čižnár.

Ak generálny prokurátor spochybní celý systém kontroly na Pôdohospodárskej platobnej agentúre a opakovane hovorí o pochybeniach a systémovom zlyhaní, znamená to podľa poslankyne hnutia OĽaNO Veroniky Remišovej, že aj orgány činné v trestnom konaní si uvedomujú, že situácia je mimoriadne závažná. "V krajine, kde platí zákon a vyvodenie politickej zodpovednosti, by ministerka Matečná už dávno nemala byť na svojom poste. Po tom, ako sme vyzvali na mimoriadnej schôdzi ministerku Matečnú, aby odstúpila, už aj generálny prokurátor apeluje na Gabrielu Matečnú, aby si urobila poriadok vo svojom rezorte," konštatovala Remišová.

Ako pokračovala, generálna prokuratúra hovorí o tom, že systém kontroly v rezorte pôdohospodárstva nie je individuálnym zlyhaním, ale systémovým zlyhaním. "To v praxi znamená, že celý systém je nastavený zle, vytvára korupčné podhubie a živnú pôdu pre rôznych špekulantov. My to tvrdíme už dva roky a dlhodobo hovoríme o pochybných dotáciách, zle pripravených výzvach, či obrovských zlyhaniach v systéme hodnotenia. Generálny prokurátor takisto otvorene hovoril o tom, že niekto chce „obtiahnuť štát", no zdá sa, že ministerka Matečná a Slovenská národná strana takéto spôsoby tolerujú a nevedia riešiť problémy v pôdohospodárstve," poznamenala poslankyňa.