Na východnej hranici vlani inšpektori zhabali 850 kilogramov mäsa

Veterinárni a rastlinolekárski inšpektori vykonali vlani 545 dovozných veterinárnych kontrol na slovensko-ukrajinskej hranici. Do konca mája tohto roku to bolo už 330 kontrol. Vlani zhabali takmer 850 kilogramov mäsa a 213 kilogramov mlieka a mliečnych produktov. „V tomto roku zaznamenávame nárast najmä u mäsových výrobkov a do konca mája tohto roku to už bolo 566 kilogramov mäsových výrobkov a 42 kilogramov mliečnych,“ uviedol ústredný riaditeľ Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR Jozef Bíreš, ktorý sa spolu s ministerkou pôdohospodárstva Gabrielou Matečnou zúčastnil inšpekcie na východnej hranici.

„Na hraničných priechodoch pracujú naši inšpektori Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR a Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho 24 hodín denne, kontrolujú všetok prevážaný tovar. Občania, ktorí prídu nakupovať do neďalekého Užhorodu možno ani netušia, že na Slovensko nemôžu previezť akékoľvek živočíšne produkty, čiže ani šunku či vajcia. Cudzinci prichádzajúci k nám si zasa nepreveria, čo je možné so sebou priniesť. Bezpečnosť našej krajiny je pre nás na prvom mieste,“ uviedla počas inšpekcie Matečná.

Ročne zrealizujú veterinárni a rastlinolekárski inšpektori kontroly tisícok zásielok putujúcich cez hranicu s Ukrajinou na územie Slovenska a do celej Európskej únie. Slovensko je v rámci pravidiel európskej legislatívy zaviazané vykonávať kontroly na vstupnej hranici únie. Medzi hlavné dovážané komodity patrí mäso, jedlé droby hydiny, med či surové kože. Osobnou dopravou sa z tretích krajín na Slovensko dovážajú aj sadbové a konzumné zemiaky, ktorých dovoz je zakázaný a preto sú vracané späť do krajiny vývozu. Na Slovensko je zakázané dovážať taktiež stromčeky jabloní, hrušiek, dulí, sliviek, ruže, zemiaky, vinič, zeminu a neautorizované prípravky na ochranu rastlín.