Inšitút Ifo navrhuje znížiť nemeckú firemnú daň na 25 %

Nemecko by malo znížiť sadzbu korporátnej dane zo súčasných 30 % na 25 %. Vyhlásil to vo štvrtok šéf ekonomického inštitútu Ifo Clemens Fuest. Nemecko by tým podľa neho reagovalo na daňovú reformu v USA a nasledovalo príklad Francúzska, ktoré nedávno znížilo dane zo zisku firiem. "Daňové škrty v USA vytvoria tlak na produkciu a pracovné miesta v Európe, ktoré sa môžu presunúť do zámoria," varoval Fuest.

K zlepšeniu pozície krajiny ako lokality atraktívnej pre podnikanie by prispeli aj daňové úľavy na výskum, alebo zvýhodnené daňové režimy na patenty a licencie. Riaditeľ mníchovského inštitútu naopak odmietol zdaňovanie digitálnej ekonomiky, o ktorom uvažuje Európska únia. „Je to skôr nástroj na vyvolanie obchodnej vojny a z pohľadu zdaňovania to naozaj nedáva zmysel,“ povedal ekonóm. Ako dodal, vyhýbanie sa plateniu daní nie je iba záležitosť digitálnej ekonomiky a problém možno efektívnejšie riešiť cielenými opatreniami proti presúvaniu ziskov do daňových rajov.