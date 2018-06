Americká zásielková spoločnosť FedEx výrazne zvýšila kvartálny aj celoročný zisk

dnes 9:01 -

Americká zásielková spoločnosť FedEx zaznamenala za 4. kvartál obchodného roka 2017/2018 rast zisku o desatinu na vyše 1 miliardu USD. Výsledok za 4. kvartál výrazne prispel k zisku za celý obchodný rok, ktorý v porovnaní s predchádzajúcim obchodným rokom vzrástol o viac než 50 %.

Spoločnosť uviedla, že za 4. kvartál obchodného roka 2017/2018, to znamená do konca mája, dosiahla zisk 1,13 miliardy USD (979,71 milióna eur). Oproti predchádzajúcemu roku to znamená rast o 10 %. Bez započítania jednorazových položiek zisk dosiahol 1,60 miliardy USD, čo na akciu predstavuje 5,91 USD. Analytici očakávali upravený zisk na akciu na úrovni 5,71 USD.

Tržby vzrástli o vyše 10 % na 17,30 miliardy USD. Aj v tomto prípade spoločnosť prekonala očakávania analytikov. Tí počítali s tržbami na úrovni 17,13 miliardy USD.

Zisk sa zvýšil v expresnej divízii aj v divízii pozemnej dopravy. Najmä druhej z divízií sa darilo, jej prevádzkový zisk vzrástol o 18 %.

Za celý rok sa zisk zásielkovej spoločnosti zvýšil o 52,3 % na 4,57 miliardy USD z 3 miliárd USD za obchodný rok 2016/2017. Do veľkej miery k tomu prispela daňová reforma schválená v USA koncom minulého roka.

Šéf FedExu Frederick Smith však varoval pred dôsledkami hroziacej obchodnej vojny medzi USA a Čínou. "História nám už veľakrát ukázala, že protekcionizmus ekonomike a jej rastovým možnostiam škodí," povedal s tým, že vlády by mali skôr podporovať otvorený trh a znižovať obchodné bariéry. Práve FedEx a jeho konkurent UPS by prípadnú obchodnú vojnu medzi USA a Čínou pocítili, keďže dovozné clá ovplyvnia dodávku tovarov, ktorú firmy zabezpečujú.