O vzťahoch Británie s EÚ po brexite chcú mať nemecké firmy jasno do októbra

dnes 12:01 -

Nemecké podnikateľské organizácie vyzvali Veľkú Britániu, aby ujasnila svoje plány v oblasti vzťahov s Európskou úniou po brexite. Podnikateľské organizácie v spoločnom vyhlásení, ktoré zverejnili v pondelok, uviedli, že pokrok v tejto otázke je nevyhnutný na summite EÚ tento mesiac. Vyjadrili pritom obavy, že zaručené nie je dokonca ani "prechodné obdobie" po vystúpení Británie z EÚ v marci budúceho roka.

Šéf Združenia nemeckého priemyslu (BDI) Dieter Kempf uviedol, že "naše firmy musia mať do októbra jasno o plánoch po dni brexitu". Jeho partner z Nemeckej asociácie zamestnávateľov (BDA) Ingo Kramer dodal, že po brexite musia nemecké firmy mať možnosť posielať zamestnancov do britských pobočiek rovnako "nekomplikovaným" spôsobom, ako budú môcť britské firmy vysielať zamestnancov do pobočiek v EÚ.