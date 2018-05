Nord Stream 2 je podľa poľského premiéra "novou hybridnou zbraňou"

dnes 13:16 -

Plánovaný ruský plynovod Nord Stream 2 je podľa poľského premiéra Mateusza Morawieckeho "novou hybridnou zbraňou" a Moskva ju podľa neho chce použiť na podkopanie NATO a Európskej únie. V prejave na zasadaní Parlamentného zhromaždenia NATO vo Varšave poľský premiér v pondelok plynovod Nord Stream 2 označil za "otrávenú pilulku pre európsku bezpečnosť".

Plánovaný plynovod cez Baltské more by zdvojnásobil objem zemného plynu prepravovaného priamo do Nemecka z nových ložísk na Sibíri, ale obišiel by Poľsko a Ukrajinu. Spoločne s Poľskom projekt Nord Stream 2 odmietajú USA a niektorí členovia Európskej únie. Ruský prezident Vladimir Putin naznačuje, že nesúhlas USA s týmto plynovodom pramení z túžby prezidenta Donalda Trumpa podporiť export amerického skvapalneného zemného plynu.