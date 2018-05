EÚ žiada trvalú výnimku z amerických ciel

dnes 15:16 -

Európska únia žiada od USA trvalú výnimku z ciel na dovoz hliníka a ocele. Vyhlásil to vo štvrtok francúzsky prezident Emmanuel Macron. Je to otázka „hospodárskej suverenity Európy, to, čo žiadame, je výnimka bez podmienok alebo časových limitov“, povedal Macron v rámci summitu lídrov EÚ v Sofii.

O uvalení 25-percentného cla na dovoz ocele a 10-percentného cla na import hliníka rozhodla administratíva prezidenta Donalda Trumpa v marci. Európska únia získala prechodnú výnimku, ktorá skončila 1. mája a Washington ju následne predĺžil do 1. júna.

Európska únia pripravila zoznam amerických produktov v hodnote zhruba 2,8 mld. eur, na ktoré plánuje uvaliť clá, ak nedostane trvalú výnimku z ciel na oceľ a hliník.