Donald Trump končí s iránskou dohodou

včera 20:05 -

Dnešný obchodný deň otvorili horšie makroekonomické dáta z Japonska. Výdavky domácností za marec poklesli na medziročnej báze o 0,2 %, pričom sa očakával rast o 1,2 %. Austrália zverejnila medzimesačné maloobchodné tržby, ktoré ostali na nezmenej úrovni, trhový konsenzus predpokladal rast o 0,2 %. Z krajiny vychádzajúceho slnka sme videli obchodnú bilanciu za mesaic apríl, ktorá vykázala hodnotu 28,78 mld. USD. Ázijské akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: NIKKEI 225 +0,18 %, Hang Seng Index +1,36 %.

Na starom kontinente sme mali možnosť vidieť švarčiarsku mieru nezamestnanosti za marec, ktorá skončila úrovni 2,7 %. Nemecko zverejnilo priemyselnú produkciu, ktorá v marci rástla tempom 1,0 %. Obchodná bilancia vykázala hodnotu 22 mld. EUR, trh očakával hodnotu 19,9 mld. Halifax index cien domov vo Veľkej Británií poklesol v apríli o 3,1 % oproti marcovej hodnote 1,6 %. Európska Únia zvažuje tolerovanie kvót na export hliníka a ocele do USA, ktoré by mali byť na úrovni exportu z roku 2017, a teda 6,4 mld. EUR. Dôvodom je vyhnutie sa obchodnej vojny so Spojenými štátmi. Európske akciové indexy uzavreli obchodný deň nasledovne: Eurostoxx 50 -0,18 %, CAC 40 -0,17 %, DAX -0,28 %.

V Spojených štátoch amerických bol zverejnený optimizmus malých firiem, ktorý vykázal hodnotu 104,8 bodov, očakávaná bola hodnota 105,2 bodov. Ekonomický optimizmus IBD/TIPP bol zverejený na úrovni 53,6 bodov oproti očakávaným 51,3 bodom a predchádzajúcej hodnote 52,6 bodu. Kanada zverejnila začatú výstavbu nových domov v apríli, ktorá poklesla na hodnotu 214,4 tisíc, trhový konsenzus rátal s hodnotou 218 tisíc a marové hodnoty boli 225,5 tisíc domov. Americký prezidnet Donald Trump oznámil na tlačovej besede ukončenie nukleárnej dohody s Iránom a prípravu na uvalenie ďalších sankcií. Americké akciové indexy ukončili obchodovanie nasledovne: DJIA +0,01 %, S&P500 -0,03 %, NASDAQ +0,02 %.