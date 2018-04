Zostanú len dvaja významní výrobcovia dopravných lietadiel?

Zdroj: HOR;variety

Foto: SITA/AP;TASR/AP

dnes 9:48 -

Keď obchodná štátna agentúra USA zamietla návrh Boeingu na uvalenie 300% cla na lietadlá kanadského výrobcu Bombardier, ktorému podľa názoru Boeingu pomohli štátne dotácie drasticky znížiť cenu, spustil sa sled zaujímavých udalostí. Výrobcovia regionálnych menších lietadiel, ktoré sa dominantne používajú na dopravu cestujúcich do väčších letiskových uzlov začali postupne liezť doterajším dvom supervýrobcom do kapusty a najnovšie modely série C od Bombardieru, ako aj model E190 E2 od Embraeru už presiahli doletovú hranicu pre regionálnu dopravu a vedia prekonať 5300 km. Zrejme v reakcii na avizovanú spoluprácu Airbusu a Bombardieru ohlásil Boeing svoje rokovania s brazílskym výrobcom o spoločnom podniku so zameraním na model E2, v ktorom by Boeing mohol získať až 80% podiel.





Kým sa však rozhovory američanov s brazílcami dostanú do finále, musia ešte účastníci popracovať na viacerých témach. Jednou z nich je vojenský a obranný výrobný program Embraeru. V tejto firme má brazílska vláda takzvanú zlatú akciu s právom veta a bude určite dohliadať na udržanie výrobkov pre vojenské účely. Armádny program má pre krajinu strategický význam, nielen pre domáce využitie, ale aj pre exportné zámery.



Úspešné uplatnenie menších vrtuľových lietadiel typu Super Tucano na trhoch Strednej ameriky či Afganistanu hovoria sami za seba. Tento model je úspešne používaný na podporu pozemných vojsk, na ochranu vzdušného priestoru a stíhanie pašeráckych lietadiel nad pralesmi južnej ameriky. Super Tucany do Afganistanu prišli cez program exportu pod záštitou USA. Obe firmy si už dnes konkurujú na poli transportných vojenských lietadiel, kde brazílci s ich prototypom KC-390 už pristáli dokonca aj u našich susedov vo Vodochodoch, kde sa budú vyrábať viaceré komponenty, ako dvere a hrany krídiel . Navyše, České armádne letectvo má záujem o 2 kusy KC-390. Boeing má v programme niekoľko armádnych modelov pre dopravné účely, najpodstatnejší je asi C17 “Globemaster”





Plánovaný spoločný podnik Boeingu a Embraeru by však mal byť zameraný na výrobu osobných lietadiel a obe spoločnosti vidia najväčší potenciál pre budúci odbyt na trhoch v Ázii. V najbližších 4-5 rokoch sa trh s lietadlami pre stredné trate celosvetovo odhaduje na hodnotu 330 miliárd dolárov. Vývoj populačnej krivky spôsobí, že najväčší podiel tohto koláča pripadne na trhy ázijských krajín.

Ak sa rozhovory, ktoré už obe strany potvrdili, ukončia úspešne, budeme mať svadbu nevesty a ženícha z dvoch odlišných vrstiev. Boeing ako dominantný gigant v roku 2017 vykázal tržby na úrovni 93 miliárd USD, Embraer v tom istom roku dosiahol predaje v hodnote 5,8 miliardy.





Fúziami spustenými na základe zavedených colných bariér sa tak môže pomerne značne zhoršiť konkurenčné prostredie, na druhej strane sa už dnes prezentujú 3-4 čínske značky, ktoré by mohli v Ázii a v iných regiónoch vniesť čerstvý vietor. Ich prototypy a modely budúcich lietadiel vyzerajú sľubne a otázka je len, či dokážu zopakovať taký nástup, aký majú dnes čínske automobilky.