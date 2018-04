Kto vám zarobí na dôchodky: Starnutie obyvateľstva vyriešia migranti, tvrdí MMF

Zdroj: The Guardian;iDnes

Ekonómovia varujú, že starnutie populácie vo vyspelých ekonomikách, ako je USA, Veľká Británia alebo Japonsko, môže spomaliť hospodársky rast. Medzinárodný menový fond vyzýva vyspelé ekonomiky, aby problém vyriešili prijatím migrujúcich pracovníkov.

"V najbližších niekoľkých desaťročiach budú musieť dospelí v produktívnom veku podporovať dvojnásobný počet starších ľudí, než v súčasnosti. To by mohlo spomaliť rast rozvinutých ekonomík a v mnohých prípadoch podkopať udržateľnosť ich systémov sociálneho zabezpečenia," uvádza správa Medzinárodného menového fondu, ktorá ako riešenie vidí prijatie pracovníkov z iných krajín.

Výdavky v oblasti sociálneho zabezpečenia by podľa správy World Economic Outlook mohli do roku 2050 odkrojiť až tri percentá z potenciálnej hospodárskej produkcie. Ako uviedol britský denník The Guardian, v najbližších tridsiatich rokoch by mal podľa odhadov klesnúť počet osôb na pracovnom trhu vo vyspelých krajinách v priemere o 5,5 percenta.





Na populistickú politiku namierenú proti migrantom dopláca už teraz napríklad Veľká Británia, kde počet migrujúcich pracovníkov podľa výhľadu MMF prudko klesol na päťročné minimum. Čistá ročná migrácia štátnych príslušníkov EÚ do Británie klesla v uplynulom roku do septembra o 75 tisíc. Riaditelia tamojších firiem sa začínajú obávať budúceho nedostatku pracovných síl.



Veľký problém to bude napríklad pre Národný zdravotnú službu, ktorá s nedostatkom pracovníkov bojuje dlhodobo. Úrad pre rozpočtovú zodpovednosť odhaduje, že výdavky na zdravotnú starostlivosť vo Veľkej Británii sa budú musieť kvôli starnutiu populácie takmer zdvojnásobiť zo 6,9 percenta HDP na začiatku roka 2020 na 12,6 percenta v roku 2060.

Rozpočtová nadácia odhaduje, že z verejného rozpočtu bude v polovici roka 2060 potrebných zhruba 160 miliárd libier, pretože počet ľudí nad 65 rokov stúpne takmer o tretinu, zatiaľ čo obyvateľstvo v produktívnom veku len zhruba o dve percentá.