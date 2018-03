Tesla je na ceste k svojmu najhoršiemu mesiacu, pokles až 24,86 %

Zdroj: CNBC;bloomberg

9:40

Nedávne poklesy sú odozvou na vyšetrovanie smrteľnej autonehody, ktorej účastníkom bolo autonómne vozidlo Tesla. Nedávne zníženie ratingu od Moody's takisto negatívne zasiahlo akcie Tesla. Agentúra znížila rating spoločnosti v utorok a zmenila svoj výhľad na negatívny zo stabilného, pričom uviedla "výrazný nedostatok" v produkcii modelu 3 a zlú finančnú situáciu.





Banka Morgan Stanley vo svojej nedávnej správe zdôraznila, že spoločnosť musí urýchliť svoju výrobu modelu 3, ak chce získať finančné prostriedky za atraktívnych podmienok.



Akcie spoločnosti Telsa zatvárali v stredu o 30 percent nižšie ako bola rekordná úroveň zaznamenaná v septembri minulého roka.







Tesla je známa poruchovosťou svojich vozidiel a neschopnosťou dodržiavať výrobné ciele. Podľa niektorých názorov ide dokonca o firmu, kde sa hlavne remodelujú a opravujú už vyrobené súčiastky a vozidlá. Snaží sa o efektívne odstraňovanie porúch a nie o to, aby nevznikali. Na vysokú poruchovosť modelu 3 firma opäť reaguje posilňovaním divízie, ktorá má na starosti opravy. Podľa Bloombergu má Tesla v USA 230 vozidiel s mechanikmi, ktorí cestujú za zákazníkmi, ktorých autá si vyžadujú opravu. Snaží sa o zvýšenie spokojnosti zákazníka, ale je to známka nezáujmu dosiahnuť skutočne vysokú kvalitu. Pokiaľ sa Tesla bude chovať ako v minulosti, tento tím mechanikov sa rozplynie po tom, ako vlna sťažností opadne a od zákazníkov bude žiadať, aby sa kvôli opravám dostavili do servisných stredísk. Ak je cieľom tejto automobilky výroba vozidiel pre malý segment trhu, ktorý si vyžaduje rýchlu akceleráciu a veľké dotykové displeje, asi to bude stačiť, píše Bloomberg. Ak sa ale Tesla ženie za vysokým výrobným objemom a výrobou pre masový trh, s takým prístupom neuspeje.



Niektorí burzoví hráči vsádzajú na pokles akcií Tesly tvrdia, že svojú krátku pozíciu uzavrú až vtedy, keď spoločnosť vyhlási bankrot. Na prvý pohľad to môže vyzerať prehnane, ale pri zvolenej firemnej politike táto vízia môže byť skutočnosťou už v dohľadnej budúcnosti.