Rubľoví býci: Dôvody, prečo je ruská mena atraktívna

Ruská ekonomika je v oživení, návrat k rastu po hlbokej recesii spôsobenej prudkým poklesom cien ropy, ktorý začal v roku 2014, rovnako ako sankciami za agresiu na Ukrajine. V minulom roku rubeľ posilnil oproti americkému doláru o 5,9 %. V tomto roku je to o 0,2 %.



"Rubeľ je v podstate veľmi silná mena so štrukturálnymi prebytkami na účtoch, vysokými reálnymi sadzbami v miestnych dlhopisoch, nízkou mierou zadlženia a nízkou úrovňou závislosti od zahraničného kapitálu," uviedol Robert Simpson, portfólio manažér spoločnosti Insight Investments.

Sadzby sú dôležitou podporou pre rubeľ. Očakáva sa, že centrálna banka Ruska bude pokračovať vo svojej uvoľnenej menovej politike v dôsledku zníženia inflácie spotrebiteľských cien. Ruské "skutočné sadzby patria medzi najvyššie na rozvíjajúcich sa trhoch," tvrdí Morgan Stanley. Ekonómovia Capital Economics Neil Shearing a William Jackson očakávajú, že ruská inflácia bude pokračovať pod cieľovou mierou 4 %.

Zvyčajne sa holubičí tón centrálnej banky zameriava na menu danej krajiny, ale v tomto prípade je to inak. "Slabšie ceny ropy a geopolitické napätie sa odrazili aj na rubľovom trhu, ale naďalej vidíme potenciál v tejto mene," uviedli analytici Morgan Stanleys tým, že dopyt po ruských štátnych dlhopisoch, ktoré dosahujú výnos pri desaťročnom horizonte približne 7 %, by mali podporovať rubeľ.







"Domnievame sa, že po voľbách sa rast dostane do zoznamu priorít, keď sa dosiahla stabilita, a v tomto smere očakávame aj nové ekonomické politiky," povedal Simpson.

Po blokácií sankciami "sa ruská ekonomika prispôsobila novému prostrediu a je menej závislá od zahraničného tovaru alebo tokov, než tomu bolo pred niekoľkými rokmi," dodal Simpson. Akékoľvek ďalšie sankcie by nemali napáchať veľa ďalších škôd.



Netreba zabúdať na rast obáv investorov z možnosti obchodnej vojny po zavedení vyšších ciel zo strany USA na dovozy hliníka a ocele a náznaky ďalších krokov zameraných na Čínu. Ruský ťažobný sektor by tým mohol byť zasiahnutý, upozornili analytici Bank of America Merrill Lynch.