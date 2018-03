Goldman Sachs: Stroje nahradia ľudí a ich vplyv na budúcu finančnú krízu by mohol byť zničujúci

Zdroj: businessinsider

10:47

Keď Dow Jones minulý mesiac klesol o viac ako 1000 bodov, mnohí obchodníci obviňovali z masívneho výpredaja svoje automatizované náprotivky. Tohto názoru sú aj analytici Goldman Sachs s tým, že to nebol posledný prepad spôsobený strojmi. "Máme podozrenie, že výpredaj vo februári je príznakom širšieho rizika, konkrétne rastúcej" finančnej krehkosti "v období po kríze," napísal Charles Himmelberg, vedúci výskumu globálnych trhov spoločnosti Goldman Sachs vo svojej poznámke. Pod "krehkosťou "sa myslí cenová volatilita, ktorá nevyplýva zo zmien v základnom výhľade trhov, ale zo samotných trhov.





Hoci Dow zaznamenal v minulom mesiaci rekordný jednodňový pokles, najväčšie straty si pripísali burzové obchody, ktoré boli navrhnuté tak, aby profitovali z nižšej volatility. Keďže Cboe Volatility Index alebo VIX dosahovali rekordné jednodňové špičky, obchodníci, ktorí investovali do týchto ETN boli nútení pokryť svoje krátke stávky. Dva z najväčších ETN stratili v tento deň 95 % svojej hodnoty. VIX odráža stávky obchodníkov pre turbulencie indexu S&P 500 a má tendenciu rásť, keď index klesá.





Podľa Himmelberga regulácie a technológie, ktoré sa vyvinuli od poslednej finančnej krízy, už dostali do popredia stroje, čo má hrozivé následky pre obchodovanie s likviditou. "Takéto zmeny výrazne znižujú potrebu vlastného kapitálu a tým zvyšujú efektívnosť, to isté platí aj o pákovom efekte a štruktúrovaných produktoch v období pred finančnou krízou. Zatiaľ čo nový ekosystém na zabezpečenie likvidity na trhu pravdepodobne oslobodil vlastný kapitál pre jeho efektívnejšie využitie, na druhej strane ale vyčerpáva zásoby kapitálu, ktoré by mali byť k dispozícii na likviditu, keď sa tento cyklus zmení." Himmelberg poznamenal, že prípady, ako bol napríklad februárový výpredaj, sa doposiaľ vyskytovali na pozadí rastúcej ekonomiky. Okrem toho boli investori vždy v pohotovosti, aby zasiahli nákupom za nižšie ceny.

"Myslím, že nakoniec stroje a umelá inteligencia v obchodovaní prekonajú typického živého obchodníka. Problém so strojmi je, že sú veľmi jednoduché. Nemajú žiadne peniaze, takže keď sa situácia zhorší, stroje sa vypínajú," dodal Himmelberg.