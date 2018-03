Mercosur chce dokončiť rokovania o voľnom obchode s EÚ čo najskôr

dnes 11:16 -

Krajiny Južnej Ameriky, ktoré sú členmi obchodného bloku Mercosur, majú v úmysle dokončiť rokovania o voľnom obchode s Európskou úniou (EÚ) čo najskôr. Oznámili to predstavitelia bloku po stretnutí ministrov zahraničných vecí a obchodu Mercosuru, na ktorom hodnotili stav rokovaní.

Mercosur alebo Spoločný trh juhu (Mercado Común del Sur) je regionálna dohoda o voľnom obchode medzi Brazíliou, Argentínou, Uruguajom a Paraguajom. Patrila k nim aj Venezuela, ktorú predvlani vylúčili pre porušovanie demokratických princípov.

Minulý týždeň skupina 52 poslancov Európskeho parlamentu požiadala Európsku komisiu o pozastavenie rokovaní s Mercosurom po vražde Marielly Francovej, členky mestskej rady v brazílskom Rio de Janeiro.

Rozhovory EÚ a Mercosuru sa začali v roku 2000, ale v roku 2004 uviazli a až v máji 2016 sa znova obnovili. Zahŕňajú aj diskusie o daňových výnimkách, certifikátoch o pôvode výrobkov a rôznych technických prekážkach, ktoré bránia obchodu.

Mercosur vznikol v roku 1991 Dohodou z Asunciónu. Jeho úlohou je podporovať voľný obchod medzi členskými krajinami. Spája vyše 220 miliónov ľudí, ktorí vyprodukujú hrubý domáci produkt vo výške približne 1 bilióna USD (812,41 miliardy eur) ročne.

Vývoz z EÚ do krajín bloku sa neustále zvyšuje, v roku 2016 dosiahol export tovarov z Únie hodnotu 42 miliárd eur.

Tlak na dokončenie dohody vzrástol koncom roka 2016 po víťazstve amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý presadzuje politiku ochrany amerického trhu.

Dohoda s EÚ by priniesla ďalšie otvorenie trhov na oboch stranách Atlantiku. Európe by to umožnilo zvýšiť vývoz áut a strojov do Južnej Ameriky a štátom Mercosuru zase vyviezť viac poľnohospodárskych produktov na starý kontinent.