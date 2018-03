Stav núdze v elektroenergetike má komplexne vyriešiť novela zákona

dnes 17:31 -

Novela zákona o energetike z dielne Ministerstva hospodárstva (MH) SR má komplexne upraviť stav núdze v elektroenergetike. Návrh novely v utorok posunul parlament do druhého čítania. Novela by mala vstúpiť do platnosti od 1. júla 2018.

Legislatívny návrh novely zákona tiež rieši predchádzanie stavu núdze v elektroenergetike, skúšku stavu núdze v elektroenergetike, súvisiace práva a povinnosti účastníkov trhu s elektrinou, spôsob vyhlasovania a oznamovania stavu núdze v elektroenergetike a obmedzujúcich opatrení v elektroenergetike a ďalšie podmienky, ktoré so stavom núdze v elektroenergetike, predchádzaním stavu núdze v elektroenergetike a skúškami stavu núdze v elektroenergetike.

"Navrhované zmeny v zákone o energetike reflektujú dodatočné požiadavky Európskej komisie k transpozícii tretieho energetického balíčka a zabezpečenia súladu so smernicou Európskeho parlamentu a Rady o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrinou," uviedol v dôvodovej správe rezort hospodárstva. V návrhu zákona sú podľa MH SR taktiež zohľadnené požiadavky aplikačnej praxe.

Pre vylúčenie pochybností týkajúcich sa zákonných povinností pri prevádzkovaní nabíjacej stanice a vytvorenie potrebného právneho rámca sa podľa MH SR navrhuje jednoznačne ustanoviť, že prevádzkovanie nabíjacích staníc sa nepovažuje za podnikanie v energetike a na túto činnosť sa nevyžaduje oprávnenie na podnikanie v energetike.

"Odberateľovi elektriny a odberateľovi plynu sa výslovne umožňuje splnomocniť na právne úkony smerujúce k zmene dodávateľa elektriny alebo dodávateľa plynu nového dodávateľa elektriny alebo nového dodávateľa plynu, pričom sa vyžaduje písomné splnomocnenie," dodalo MH SR.