Projekty z EÚ by mal pre zahraničných investorov zviditeľniť osobitný portál

dnes 14:46 -

Predkladatelia projektov z verejného alebo súkromného sektora so sídlom v Európskej únii (EÚ) sa môžu s potenciálnymi investormi na celom svete spojiť na Európskom portáli investičných projektov (EIPP). O fungovaní portálu informovala Európska komisia (EK), ktorá ho zároveň vytvorila a v súčasnosti aj prevádzkuje.

EIPP je súčasťou iniciatívy Investičný plán pre Európu na mobilizáciu investícií, podporu hospodárskeho rastu a vytvorenie väčšieho počtu pracovných miest v celej EÚ. Portál na webovej adrese www.ec.europa.eu/eipp má pritom úlohu sprostredkovateľa a žiadnemu predloženému projektu preto nemôže zaručiť financovanie.

Portál spustený v júni 2016 je podľa Komisie reakciou na želanie investorov nájsť viacero potenciálnych investičných príležitostí v EÚ na jednej centrálnej informačnej platforme. Tá by mala zviditeľniť projekty z EÚ pre širokú sieť medzinárodných investorov, ktorí by tu mali ľahšie vyhľadávať projekty podľa vlastných preferencií.

Na to, aby mohol byť projekt zverejnený na portáli, je nutné, aby mal celkové náklady minimálne jeden milión eur, predpokladaný začiatok realizácie do troch rokov od predloženia alebo musí projekt už prebiehať. Súčasne by mal byť predložený buď súkromnou, alebo verejnou právnickou osobou so sídlom v členskom štáte EÚ. Projekt musí byť zároveň v súlade s platnou legislatívou EÚ a vnútroštátnymi predpismi.

Je tiež nevyhnutné, aby projekt spadal do jedného zo stanovených sektorov s vysokou ekonomickou pridanou hodnotou. Medzi tieto sektory patrí znalostná a digitálna ekonomika, sociálna infraštruktúra a iné, energetická únia, zdroje a životné prostredie, doprava a taktiež priemysel pre malé a stredné podniky a podniky so strednou trhovou kapitalizáciou.