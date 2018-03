Budúce využitie brownfieldov závisí od infraštruktúry

dnes 12:46 -

Budúcnosť brownfieldov, dlhodobo nevyužívaných alebo zanedbaných území, veľmi závisí od infraštruktúry. Pre TASR to povedal konzultant poradenskej spoločnosti Cushman & Wakefield Ján Rakovský.

Ak tam nebudú diaľnice, rýchlostné cesty, a pokiaľ to nebude výhodné pre investora, nevidím veľa potenciálu pre oživenie brownfieldov, zdôraznil Rakovský. "Kým sa niečo nezmení v infraštruktúre, brownfieldy budú dlhodobo chátrať," povedal. Na otázku, či by mohli byť v stavbách na týchto územiach ubytovne odpovedal, pokiaľ by to bolo technicky možné a malo ekonomický význam, bolo by pre investora vítané.

O brownfieldoch hovoril aj na stretnutí s médiami vo februári, kedy uviedol, že ich prispôsobenie pre potreby modernej výroby si žiada veľkú investíciu. Podľa neho by mohli byť takéto priestory vhodné pre logistiku alebo sklady.

Podľa Ministerstva dopravy a výstavby SR je možné brownfieldy revitalizovať a umiestňovať na nich funkcie, ktoré by si inak vyžadovali ďalší záber pôdy a zbytočné rozširovanie zastavaného územia. Koncepcia rozvoja miest v SR do roku 2030 obsahuje v opatreniach k štrukturálnym zmenám vo fungovaní miest aj takéto územia.

Medzi brownfieldy radí rezort bývalé priemyselné zóny, nevyužívané a zdevastované komerčné a iné objekty a pozemky v urbanizovanom území, poľnohospodárske objekty alebo plochy v minulosti využívané na vojenské účely.