Vplyvný senátor žiada federálnu vládu o stanovisko k clám

Vplyvný republikánsky senátor Ron Johnson v piatok vyzval federálnu vládu, aby predložila „podrobnú analýzu nákladov“ súvisiacich s rozhodnutím zaviesť clá na dovoz ocele a hliníka do USA. Predseda senátneho Výboru pre vnútornú bezpečnosť a vládne záležitosti sa tiež pýta, či vláda dostatočne zvážila možné dopady na ekonomiku a zamestnanosť. Odpoveď na otázky adresované v liste ministrovi obchodu Wilburovi Rossovi senátor žiada v termíne do 22. marca. Johnson tiež vyjadril obavy, že kroky vlády môžu poškodiť americkú ekonomiku vrátane priemyselných výrobcov v jeho domovskom štáte Wisconsin, uviedla agentúra AP.

Americký prezident Donald Trump vo štvrtok podpísal rozhodnutie o zavedení vysokých ciel na dovoz ocele a hliníka. Prezident zároveň vo štvrtok informoval, že na Kanadu a Mexiko sa bude vzťahovať výnimka, kým rokujú o zmene Severoamerickej dohody o voľnom obchode (NAFTA).

Európska únia pred zavedením ciel na import ocele a hliníka do USA varovala, že je pripravená odpovedať protiopatreniami proti takým americkým produktom, ako sú motocykle Harley Davidson, džínsy Levi's či bourbon. Eurokomisárka pre obchod Cecilia Malmströmová po oznámení Trumpovho kroku na Twitteri uviedla, že "na EÚ by sa v rámci týchto opatrení mala vzťahovať výnimka". Malmströmová dodala, že v sobotu bude v Bruseli rokovať so splnomocnencom USA pre obchod Robertom Lighthizerom.