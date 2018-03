Dopad Trumpových ciel na oceľ a hliník je veľmi ťažké posúdiť

dnes 16:01 -

Dopad prijatých opatrení na slovenskú ekonomiku je v tomto momente veľmi ťažké posúdiť, keďže budú mať globálny dosah. Uviedol to pre TASR hovorca Ministerstva hospodárstva (MH) SR Maroš Stano v reakcii na informáciu, že americký prezident Donald Trump podpísal vo štvrtok (8.3.) zavedenie ciel na dovoz ocele a hliníka.

Slovensko podľa Stana exportuje do USA oceľ v hodnote 26 miliónov eur ročne, výrobky zo železa a ocele za 24 miliónov eur ročne a hliník v objeme približne 5 miliónov eur ročne. "Výpadok týchto exportov by pre slovenskú ekonomiku nemal mať vážnejší dopad, s výnimkou exportov oceľových rúr. SR za obdobie január až november 2017 do USA vyviezla tento produkt za 7,3 milióna eur. Toto opatrenie však môže mať sekundárne dopady v súvislosti s tým, že postihnuté krajiny sa budú snažiť umiestniť svoje produkty aj na trh EÚ, čím sa vytvorí tlak na zníženie trhových cien týchto produktov," priblížil Stano.

V prípade ďalšej reakcie USA na odvetné opatrenia EÚ podľa Stana vzniká reálna hrozba obchodnej vojny. Európska komisia (EK) preto intenzívne rokuje s administratívou USA, aby predišla ďalším protekcionistickým opatreniam. Predseda EK J. C. Juncker podľa Stana poznamenal, že protekcionizmus nemôže byť odpoveďou na globálny problém s nadkapacitami a avizoval adekvátne odvetné opatrenia zo strany EÚ.

Stano doplnil, že EK tento týždeň informovala členské štáty, že na opatrenia USA bude reagovať troma spôsobmi, a to že spolu s inými členmi podá žalobu vo WTO, pretože opatrenia budú v rozpore s pravidlami WTO. Ďalším spôsobom reakcie bude rýchle spustenie tzv. safeguard vyšetrovania, s cieľom zabrániť nárastu dovozov z tretích krajín, ako aj adekvátne odvetné opatrenia. "Slovenská republika Európsku komisiu v tomto postupe podporuje a navrhované kroky považuje za primerané," dodal Stano.

Agentúra AP 8. marca informovala, že americký prezident Donald Trump podpísal vo štvrtok zavedenie ciel na dovoz ocele a hliníka, čím podľa vlastných slov splnil svoj hlavný sľub z predvolebnej kampane. Americký prezident uviedol, že 25-% clo sa bude týkať dovozu ocele a 10-% dovozu hliníka do USA. Opatrenia sa začnú uplatňovať približne o 15 dní, dodal s tým, že Kanada a Mexiko by mohli byť z tohto plánu vyňaté, ale to bude závisieť od výsledkov opätovného prerokovania Severoamerickej dohody o voľnom obchode (NAFTA).