Vedúci ekonomický index v USA vzrástol v januári výraznejšie, než sa čakalo

dnes 14:16 -

Vedúci ekonomický index v USA vzrástol v prvom mesiaci tohto roka výraznejšie, než sa očakávalo. To signalizuje, že americká ekonomika by mala v prvej polovici roka rásť solídnym tempom. Poukázali na to tento týždeň údaje zverejnené inštitútom Conference Board.

Kľúčový index hlavných ekonomických ukazovateľov (Leading Economic Index - LEI), ktorý predpovedá vývoj americkej ekonomiky v nasledujúcich šiestich mesiacoch, vzrástol v januári o 1 % po 0,6-% raste na záver minulého roka. To je podstatne lepší rast, než očakávali ekonómovia, ktorí počítali s pokračovaním rastu na decembrovej úrovni.

"Na akciových trhoch síce došlo k výkyvom, ktoré sa v januárových údajoch ešte neobjavili, na druhej strane ale očakávania spotrebiteľov a podnikateľov sa v ekonomike zlepšujú už niekoľko mesiacov a ani nedávne výkyvy by ich nemali výraznejšie ovplyvniť," povedal Ataman Ozyildirim z Conference Board.

Pozitívne sa pod januárový vývoj podpísalo až osem z celkovo 10 ukazovateľov, ktoré tvoria LEI. Výraznú podporu poskytli podľa Ozyildirima napríklad vývoj nových objednávok vo výrobnom sektore, bytová výstavba, konkrétne počet vydaných stavebných povolení, ako aj trh práce.