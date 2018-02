EÚ bude pozorne sledovať presun firmy Embraco na Slovensko

dnes 15:01 -

Európska komisia bude pozorne sledovať plány spoločnosti Embraco na presun jej produkcie z Talianska na Slovensko a chce sa uistiť, že pri tom nedôjde k porušeniu záväzkov o čerpaní štrukturálnych fondov. Uviedla v stredu počas stretnutia s novinármi eurokomisárka zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže Margrethe Vestagerová.

Talianske ministerstvo priemyslu v tejto súvislosti poukázalo na to, že pravidlá Európskej únie prispievajú k tomu, že ekonomicky slabšie krajiny sťahujú pracovné miesta od svojich silnejších konkurentov.

Vestagerová spresnila, že ak ide čisto o príležitosť na presun podnikania do inej krajiny, exekutívu EÚ to nezaujíma, obavy eurokomisie však vyplynú vtedy, ak sú do tohto procesu zapojené peniaze daňových poplatníkov.

Pripomenula, že EK v roku 2014 a 2017 prikročila k sprísneniu pravidiel pri čerpaní štrukturálnych fondov, ktoré majú zabrániť tomu, aby zdroje daňových poplatníkov pomáhali presunu firiem a pracovných pozícií medzi krajinami EÚ.

"Na to sú štrukturálne fondy. Aby vytvárali nové pracovné miesta a nepomáhali ich presunu z jednej členskej krajiny do druhej," zdôraznila komisárka.

Vestagerová v utorok v Bruseli prijala talianskeho ministra priemyslu Carla Calendu, ktorý sa snaží dokázať, že to, čo Slovensko firme Embraco ponúka, je nelegálna štátna pomoc. Na otázku novinárov, ako rýchlo bude eurokomisia na tento podnet reagovať, komisárka uviedla, že potrebuje zistiť viac informácií a spoznať širší kontext presunu firmy Embraco na Slovensko, čo pre Talianov znamená stratu takmer 500 pracovných miest.

Zároveň však upozornila, že jedným z cieľov sprísnenia pravidiel pri čerpaní štrukturálnych fondov bol ten, že tieto fondy nemôžu byť čerpané dva roky pred a dva roky po v prospech presunutej firmy. Upozornila, že ide o konkrétny záväzok členských štátov a ak vzniknú obavy, že došlo k porušeniu týchto záväzkov, Európska komisia zakročí, začne klásť otázky a vyšetrovať prípad, lebo je v jej záujme, aby pravidlá fungovali a vďaka zdrojom z EÚ nedochádzalo k sťahovaniu pracovných miest.

V prípade Embraco však podľa jej slov eurokomisia "potrebuje spoznať viac detailov". Rovnako ako aj o talianskom pláne na vytvorenie osobitného fondu, ktorý má pomáhať zamestnancom a domácemu priemyslu v prípade presunu veľkých firiem do inej krajiny.