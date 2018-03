Digitálna revolúcia vo financiách: Fintech navždy zmení spôsob komunikácie s bankou aj služby, ktoré ponúka

Zdroj: HOR

Výzvou pre finančné inštitúcie je, že musia poskytovať služby s nulovou toleranciou zlyhania. Je preto logické, že mnohé sa obracajú na technologické inkubátory pri posudzovaní nových príležitosti alebo prenášaní rizika výskumu a vývoja pri vytváraní nových služieb založených na nových technológiách. V momente, keď je technológia alebo aplikácia preukázateľne využiteľná, môžu ju banky kúpiť alebo získať licenciu. Treba však povedať, že mnohé z dnešných fintech aplikácií, ktoré sa dostali na trh, síce účinne nahrádzajú existujúce technologické systémy, ako sú platby alebo zúčtovanie a úschova cenných papierov, ale vo svojej podstate to nie sú nové obchodné aplikácie. To sa ale v roku 2018, ak sa udrží nastolené tempo v oblasti fintech, pravdepodobne zmení a my budeme svedkami skutočných inovácií a úspor. V aplikáciách, ktoré sa budú zameriavať na vlastníctvo a prevod aktív, hodnotenie úverových rizík, či financovanie biznisu.

Po prvej vlne crowdfundingových zbierok, ktoré priniesli možnosť zúčastniť sa na prudkom raste inovačných produktov prichádzajú na svet nové technológie aj do ďalších oblastí financií, bankovníctva a poisťovníctva. Crowdfunding dal možnosť aj malým hráčom získať podiel na majetku rôznych startupov a projektov. Samozrejme, niektoré projekty boli stratové, no iné skutočne priniesli aj úrodu vo forme výnosov. Táto oblasť bude v budúcnosti jednou z najzaujímavejších pre vysokú mieru automatizácie a pridanej hodnoty. Už dnes vidíme, že v roku 2017 sa celkovo vo svete investovalo formou Venture Capital viac ako 16,3 miliárd USD do startupov v odvetví finančných technológií, čo znamená oproti roku 2016 nárast o viac ako 3 miliardy USD.





Celé odvetvie finančných technológií, známe aj pod skratkou fintech, sa zameriava na najrôznejšie životné situácie finančného života a snaží sa priniesť firmám, bankám, sporiteľom a dlžníkom vymoženosti mobilného sveta. Tak ako sa dohliadacie orgány, centrálne banky, alebo komisie pre cenné papiere snažia viac a viac zošnurovať banky, sprostredkovateľov a poisťovne novými predpismi, rovnakým tempom prichádzajú vývojári s inovatívnymi produktmi. Vytvárajú sa tak často nové subjekty, ktoré kamenným bankám budú konkurovať rýchlosťou, transparentnosťou, jednoduchosťou a cenou. Najnovším trendom fintechu je prelínanie sa funkcií. Keď v minulosti vznikali aplikácie na jeden účel, dnes už staršie startupy spúšťajú funkcie, ktoré pôvodný účel rozširujú do nových služieb. Dá sa hovoriť o multiproduktoch vo viacerých oblastiach.

Neviete aký úverový záznam máte v registri úverov? Máte vôbec možnosť získať v banke pôžičku?





Ak ste občanom Spojených štátov, viete dnes využiť aplikáciu CreditKarma. Pôvodne to bol skóringový a ratingový portál, ktorý funguje na báze členstva a dnes má zhruba 75 miliónov členov. Po prihlásení do klubu vám CreditKarma zistí váš úverový rating, na jeho základe a pomocou série otázok vytvorí váš finančný profil a odporučí vám najvhodnejší produkt od niekoľkých poskytovateľov. Ak sa obchod uzavrie, CreditKarma získa províziu od banky, ktorá vám poskytla potrebný produkt. Portál nedávno získal viac ako 370 miliónov USD od investorov na svoj rozvoj a akvizície. Výsledkom je rozšírenie spektra služieb, napríklad do sféry podávania daňových priznaní. Cez CreditKarmu už viac ako 1 milión užívateľov vypracovalo a podalo v priebehu roka 2017 svoje daňové priznanie.

Inú fázu finančného života pokrýva Acorns. Tento fintech produkt vznikol za účelom investovania na kapitálovom trhu už od čiastok v rádoch 1 USD. Používateľ má možnosť výberu na rôznych portfóliách, podľa svojej odvahy a rizikového apetítu. V poslednom období sa služby Acornsu rozširujú aj na plánovanie dôchodku a predaj penzijných fondov.

Z európskych Fintechov môžeme spomenúť projekty Monzo a N26. V oboch prípadoch ide o banky, ktoré si klienti nosia výhradne vo svojich mobiloch. Monzo ponúka spotrebiteľom jednoduché produkty ako vedenie účtu, realizáciu úhrad a platobné karty. Od investorov a z crowdfundingu (Monzo drží rekord v rýchlosti vyzbierania 1 milióna libier) získal tento start-up 73 miliónov libier. Pre tento druh produktu sa javia ako najperspektívnejšie krajiny Ázie a Latinskej Ameriky, ktoré sa považujú za podbankované a obyvatelia majú možnosť nastúpiť priamo na najmodernejší spôsob využívania bankových služieb.





Aj pre existujúce kamenné banky platí, že hľadajú v oblasti fintech to najvhodnejšie pre svoje potreby. Mnohokrát totiž v úverovom obchode platí, že čím rýchlejší je proces schvaľovania, posudzovania, spracovania a poskytnutia úveru, tým vyššia pravdepodobnosť splatenia úveru na čas. Inovácie pre banky sú k dispozícii aj v takzvanom Regtech segmente. Ide o produkty, ktoré umožňujú bankám spĺňať nové predpisy a regulácie. Je potrebné identifikovať klienta z rôznych hľadísk a profilov, sledovať históriu dlžníkov, dokladovať pôvod peňazí, sledovať toky, reportovať smer a protistrany transakcií a pomenovať najvyšších užívateľov výhod. Pre tento účel vznikajú firmy ako DROIT a Visiblealpha, ktoré bankám pomáhajú v reportovaní a spĺňaní regulačných predpisov. DROIT svojim užívateľom v bankách pomáha plniť komplexné reportovacie povinnosti podľa noriem MIFID 2 a MIFIR, rozhodovať sa o vhodnosti protistrán a podobne. Firma v roku 2016 získala zdroje vo výške 16 miliónov USD od investorov, z ktorých je zopár zároveň aj používateľmi tohto produktu.