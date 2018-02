Dôvera investorov v rámci private equity v strednej Európe vzrástla

dnes 14:01 -

Index dôvery investorov a výhľad v oblasti private equity sú v strednej Európe podľa prieskumu spoločnosti Deloitte na vzostupe. Na konci minulého roka dosiahol 130 bodov, čo je v porovnaní so septembrom 2016 nárast o 21 bodov. Ako ďalej uviedla spoločnosť Deloitte, aktuálny index z konca vlaňajška je najvyšší za posledné tri roky.

“Tak ako v celom regióne, aj na Slovensku je aktivita na trhu investovania vysoká. Je to spôsobené najmä rastúcimi ekonomikami v regióne a prevládajúcou dôverou súkromných investorov v dobrý ekonomický rast v budúcnosti. Pozitívne očakávania investorov prevládajú aj v oblasti návratnosti investícií,“ uviedla Ivana Lorencovičová, partnerka Deloitte na Slovensku.

Väčšina investorov očakáva, že výhľad v nasledujúcich mesiacoch zostane rovnako optimistický (64 %). Časť z nich (24 %) dokonca očakáva celkové zlepšenie situácie. Respondenti prieskumu podľa spoločnosti Deloitte vyhľadávajú nové investičné príležitosti. Dve tretiny sa chystá zamerať hlavne na nákup, pričom financovanie by malo byť bez problémov.

Zvýšila sa aj chuť investorov investovať do akcií iných spoločností v regióne strednej Európy. Tento proces by však podľa spoločnosti Deloitte nebol možný bez kapitálového krytia bánk. Priaznivá situácia na trhu spôsobuje, že aj banky sú takýmto investíciám otvorené, a teda ochotné poskytovať dlhové financovanie spoločnostiam s dobrými vyhliadkami. V konečnom dôsledku to podľa spoločnosti Deloitte umožňuje investorom uvoľniť ešte viac peňazí a uskutočňovať ďalšie akvizície.

Táto situácia sa potvrdila aj vo výsledkoch prieskumu. Počet respondentov, ktorí očakávajú väčšiu dostupnosť kapitálu, sa oproti výsledkom z apríla 2017 zdvojnásobil na 21 %. Je to najvyššia dosiahnutá úroveň dôvery za posledné dva roky. Očakáva sa, že sa tiež zvýši objem investícií. Až 36 % respondentov očakáva nárast ich objemu, čo je najvyššia hodnota za viac ako desaťročie od rozmachu na jar 2007.

Prieskum tiež ukázal, že respondenti vo veľkej miere očakávajú, že ceny akcií zostanú na rovnakej úrovni alebo sa zvýšia. Tretina respondentov (31 %) si myslí, že predávajúci budú požadovať vyššiu cenu za predávané spoločnosti, zatiaľ čo 61 % očakáva, že ceny zostanú na rovnakej úrovni. Viac ako polovica (54 %) opýtaných uviedla, že očakávania predávajúcich sa v posledných šiestich mesiacoch zvýšili.