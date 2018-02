Rozruch na burzách: 5 faktorov, ktoré robia v čase prepadov z investorov hlupákov

Zdroj: A Wealth of Common Sense

2018-02

Keď v roku 2000 dosiahli trhy maximum, počas nasledujúcich dvoch rokov prišiel prepad o viac než 50 %. Aj v roku 2007 dosiahli americké akcie rekord a opäť to bol výpredaj na úrovni viac než 50 %.

Začiatok tohto roka sa dá považovať za extrém, investori nadobudli pocit, že zarábanie peňazí na trhu je stále jednoduchšie a prakticky bez rizika. Presne takéto obdobia ale vedú investorov k zlozvykom. Aj priebeh počas prvých februárových dní ukázal, že nič nemôže rásť do nebies.



Stačí si uvedomiť, čo vlastne hnalo investorov počas ostatných rokov do investícií do akcií:

- honba za výnosmi,

- koncentrované portfóliá,

- vnímanie riadenia rizík ako nejakej choroby,

- zameranie sa na módne akcie a trendové sektory,

- uprednostňovanie nedávnej minulosti.

Je jasné, že toto dlhodobo nemôže fungovať. Tieto faktory z investorov v čase prepadov, ako sme tu mali nedávno, robia hlupákov. Diverzifikácia, riadenie rizík, či dlhodobejšie uvažovanie prinášajú dobrý výsledky, hoci sa ešte začiatkom roka mohlo zdať, že opak je pravdou. Časovanie trhu sa ale nakoniec vždy ukáže ako krátkozraké a nesprávne riešenie.







Skutočná povaha rizík sa totiž ukáže až vtedy, kedy už riziká ovplyvňujú dianie na trhoch. Vopred nikto nevie, kedy sa tak stane."Skutočný vplyv rizika sa ukáže až vtedy, keď sním súvisí nejaká udalosť, nech už je to problém s likviditou kvôli nutnosti predávať, alebo problém psychologický, napríklad kvôli zlému rozhodnutiu v zlom čase. V tomto zmysle je skutočným rizikom to, čo sa nedá vrátiť," vysvetľuje Ben Carlson z Ritholtz Wealth Management.



Historická maximá sú normálnou súčasťou diania na trhu a výsledkom dlhodobého rastu ziskov firiem a technologického rozvoja. Ich dosahovanie má však určití limity. Netreba sa ich výraznejšie obávať, ale zároveň je dobré mať na pamäti, že pri ich častom prekonávaní sa riziko na trhu neznižuje. Tí, ktorí sa nimi nechali opantať, a vzali si na seba príliš veľa rizika s vidinou rýchleho a jednoduchého zisku, to možno na základe prepadov už bolestivo zistili.