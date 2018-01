Platobná neschopnosť vo väčšine krajín klesne, na Slovensku však stúpne

dnes 16:46 -

Sedem z desiatich krajín sveta dosiahne v roku 2018 pozitívny vývoj z hľadiska platobnej neschopnosti tamojších firiem. Uviedla to spoločnosť Euler Hermes na základe svojej analýzy, z ktorej vyplýva, že globálny index insolvencií bude mať klesajúcu tendenciu, a to o jedno percento. To však neplatí pre Slovenskom, kde možno rátať s nárastom insolvencií o 1 až 5 %, rovnako ako vo Švédsku a Japonsku.

"Náš index platobnej neschopnosti odráža celkový rast ekonomiky na celom svete. Napriek tomu existuje veľa rozdielov medzi regiónmi a krajinami. Platobná neschopnosť sa v roku 2018 zníži v siedmich z 10 krajín sveta. Stále však zostane nad úrovňou pred krízou v takmer polovici krajín," poznamenal Country Manager Euler Hermes Slovensko Peter Mucina.

Analýza spoločnosti ďalej ukázala, že krajiny ako Čína, Čile, Veľká Británia, Rumunsko a Maroko čaká v aktuálnom roku najsilnejší nárast insolvencií, teda až o 5 % a viac. Stabilnú úroveň, príp. pokles do 5 %, predpokladajú experti Euler Hermes pre Nemecko, Poľsko, Rusko, Kanadu, USA, Južnú Afriku, Fínsko, ale aj Bulharsko. Pokles insolvencií o viac než 5 % možno očakávať v Brazílii, Francúzsku, Taliansku, Maďarsku, Dánsku, Portugalsku, no aj v Českej republike.

Spoločnosť Euler Hermes pôsobí v oblasti poistení obchodných pohľadávok a hodnotenia rizika, bonity, záruk a inkasa pohľadávok. Jej sieť sleduje a analyzuje denné zmeny v podnikovej solventnosti malých, stredných i nadnárodných spoločností, pôsobiacich na trhoch. Spoločnosť, sídliaca v Paríži, je prítomná vo viac ako 50 krajinách s viac ako 5 800 zamestnancami. Euler Hermes je dcérskou spoločnosťou Allianz poisťovne a v roku 2016 vykázala konsolidovaný obrat vo výške 2,6 miliardy eur.