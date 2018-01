Talianska centrálna banka počíta v tomto roku s nárastom ekonomiky o 1,4 %

dnes 18:16 -

Talianska centrálna banka zvýšila svoju prognózu rastu domácej ekonomiky v tomto roku.

Banca d'Italia aktuálne počíta so zvýšením hrubého domáceho produktu (HDP) o 1,4 %. Banka mierne zlepšila svoju predpoveď, keď v júli očakávala v tomto roku 1,3-% expanziu. Na budúci rok by mal HDP stúpnuť o 1,2 %.

V poslednom kvartáli vlaňajška sa HDP zvýšil o 0,4 % a za celý rok 2017 vzrástol o 1,5 %, uviedla v piatok centrálna banka.

Motorom expanzie v tomto roku bude narastajúci domáci dopyt. Centrálna banka počíta v najbližších troch rokoch s vysokou spotrebou. Dôvodom je zvýšenie zamestnanosti. Miera nezamestnanosti by mala do roku 2020 klesnúť na 10,5 % z 11,3 % vlani.

Inflácia zostane nízka, keď centrálna banka očakáva, že v roku 2018 aj v roku 2019 spotrebiteľské ceny v priemere vzrastú o 1,5 %.

Banca d'Italia tiež počíta so zlepšením situácie v domácom bankovom sektore, keďže objem zlých úverov v portfóliách talianskych finančných inštitúcií by mal pokračovať v poklese. Ziskovosť bánk by sa mala v najbližších rokoch zlepšiť.