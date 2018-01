Indická ekonomika by mala v roku 2017/2018 vzrásť len o 6,5 %

dnes 12:46 -

Indická vláda výrazne zhoršila prognózu rastu ekonomiky v súčasnom fiškálnom roku a predpokladá, že rast ekonomiky bude najslabší za posledné štyri roky. Dôvodom sú najmä problémy firiem, ktoré zasiahlo zavedenie jednotnej dane za tovar a služby od júla 2017. To ovplyvnilo najmä výrobný sektor a hotelierske služby, ale aj agrosektor.

Zatiaľ čo ministerstvo financií pôvodne očakávalo, že v roku 2017/2018, ktorý sa skončí 31. marca, dosiahne ekonomika rast na úrovni zhruba 7,5 %, najnovšie vláda očakáva, že ekonomika vzrastie približne o 6,5 %. V predchádzajúcom fiškálnom roku 2016/2017 rast dosiahol 7,1 %.

Ak by sa najnovšia prognóza naplnila, bol by to najslabší rast indickej ekonomiky od roku 2013/2014. Zároveň by sa vyplnili odhady súkromných ekonómov, ktorí predpokladajú rast indického hospodárstva v terajšom fiškálnom roku v rozmedzí od 6,2 do 6,5 %. Situácia by sa však mala opäť zlepšiť v ďalšom fiškálnom roku 2018/2019. Podľa ekonómov sa ekonomická aktivita v poslednom období postupne zvyšuje a tento trend by mal pokračovať aj v budúcich mesiacoch.

Práve zlepšenie situácie v 2. polroku 2017/2018 by malo umožniť celoročný rast na úrovni 6,5 %. Vláda očakáva, že tempo rastu ekonomiky v 2. polroku súčasného fiškálneho roka dosiahne 7 %. V 1. polroku rast predstavoval len 6 %.

Indický štatistický úrad zverejní údaje o ekonomickom vývoji za obdobie október až december 28. februára. Vtedy zároveň zverejní aj revidovaný odhad rastu ekonomiky za celý rok 2017/2018.