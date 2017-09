Digitálne banky v mobiloch nenahradia klasické bankové domy

dnes 9:16 -

Európsky bankový trh sa rýchlo mení. Presadzujú sa v ňom digitálne banky, ktoré nepoznajú hranice štátov a ich služby sú veľmi flexibilné. Je to síce trend do budúcnosti, no klasické banky napokon nenahradia. V diskusnej relácii na TABLET.TV to povedal Peter Polák zo spoločnosti Softec. „Progresívne banky sú mobilné, čokoľvek, čo treba riešiť, ide cez mobil. Používanie mobilných aplikácií v bankovníctve len za minulý rok narástlo o niekoľko desiatok percent. Nové digitálne banky však nenahradia klasické bankové domy. Skôr súčasné veľké banky budú mať v portfóliu aj vlastnú digitálnu odnož. Je to však jasný trend do budúcnosti,“ konštatoval Polák.

Nové digitálne banky v EÚ rýchlo napredujú. Napríklad nemecká N26 má už viac ako pol milióna klientov. Podľa Poláka však pri týchto spoločnostiach skôr dominujú technologické novinky ako klasické bankové služby. „Digitálne banky zakladajú väčšinou digitálni lídri. V ich popredí sú skôr technológie ako klasické bankové operácie a to ovplyvňuje aj tieto nové banky. N26 získala státisíce klientov ešte predtým, než vôbec získala bankovú licenciu. Najskôr sa zamerala skôr na technologické inovácie a keď zistila, že tento biznis model funguje, potom sa sústredila aj na rozvoj bankových produktov,“ uviedol Polák.

Problémom pre digitálne banky môže byť zaistenie bezpečnosti vlastných služieb i legislatíva zameraná na prevenciu prania špinavých peňazí, ktorá nariaďuje dobre poznať svojho klienta. „Digitálne banky sa snažia rozpoznať klienta podľa biometrických znakov, podľa tváre, hlasu a toto má zatiaľ veľmi slabú oporu v zákonoch,“ zdôraznil Polák.

V budúcnosti by mali byť nové banky lídrami mnohých technologických zmien. „Bude sa viac využívať umelá inteligencia. S klientmi budú v online prostredí diskutovať roboty. Dôjde k využívaniu bankových služieb bez nutnosti použitia akejkoľvek obrazovky alebo displeja. Posilní sa hlasová biometria a príkazy na úhrady bude možné dávať hlasovým pokynom. Tým dôjde aj k tomu, že sa zotrú rozdiely medzi jednotlivými komunikačnými kanálmi medzi klientom a bankou,“ dodal Polák.