Britská premiérka navrhla 2-ročné implementačné obdobie po brexite

Britská premiérka Theresa Mayová navrhla "implementačné obdobie" v trvaní približne dva roky po tom, ako Veľká Británia v marci 2019 formálne vystúpi z Európskej únie. Mayová uviedla, že prechodné štádium by poskytlo istotu pre firmy. Zároveň v piatok v prejave v talianskom meste Florencia signalizovala, že Británia zaplatí účet za brexit, keď konštatovala, že krajina "dodrží záväzky, ktoré sme urobili".

Podľa Mayovej sa Veľká Británia nebude v rokovaniach o brexite usilovať ani o to, aby bola súčasťou spoločného trhu EÚ, ani o takú dohodu o voľnom obchode, akú má s úniou Kanada. Vyzvala na nájdenie "kreatívnych" nových ekonomických vzťahov medzi Britániou a EÚ, ktoré nebudú založené na nijakom terajšom obchodnom modeli. Ak by sa nepodarilo dosiahnuť dohodu o brexite, podľa britskej premiérky by to znamenalo "škodlivý úder" budúcnosti Európy.