Na každý problém existuje riešenie: Potrebujeme mladú , talentovanú krv a kapitál zo zahraničia, príďte žiť k nám!

Pred dvoma dňami, 20. septembra japonský premiér predstúpil obecenstvo finančníkov na burze v New Yorku požiadal ich, aby mu poskytli informácie o výkone japonskej ekonomiky. Tlmený smiech a zdvihnuté obočie naznačovali, že Abeho otázka asi nebola na mieste. Abe ale narážal na neočakávanú zmenu, ktorá by podľa neho ukončila deflačnú špirálu a zmenšujúci sa pracovný trh. "Dá sa prebúrať aj masívna stena, ktorú každý považuje za neprekonateľnú," povedal a spomenul Yoshihide Kiryu, najrýchlejšieho šprintéra vo východnej Ázii, ktorý dokázal prekonať "10sekundovú hranicu".



Rovnako aj Abe chce prelomiť ekonomickú bariéru, dosiahnuť zdravý rast. Abenomika, hospodárska agenda Abeho, je rozhodne extrémna. Centrálna banka Japonska každoročne natlačí do systému ďalších a ďalších 80 biliónov jenov (711 miliárd dolárov) s celkovými aktívami, ktoré sa oceňujú na 70 % japonského HDP. Veľkosť bilancií centrálnych bánk USA a Spojeného kráľovstva nikdy neprekročila viac ako 25 % ich príslušných HDP.

Ale Abe, ktorý je v premiérskom kresle od roku 2012, si nemyslí, že tradičné stimulačné balíky by na ozdravenie mohli stačiť. Dáva prednosť podnikateľskému duchu a la Silicon Valley, a megaúspešným firmám, ktoré sa z neho vynorili. V Japonsku stále dominujú veľké firmy, takže sen o mladých, ambicióznych ľuďoch stále pretrváva. Plán Abeho zmeniť pracovnú kultúru Japonska je jednoduchý – importovať ľudí zvonka. Japonsko urýchľuje proces udeľovania víz pre profesionálov na menej ako 10 dní, po presťahovaní môžu jednoducho získať zelenú kartu. Abe uisťuje, že život v Tokiu nie je až tak drahý, náklady na bývanie sú podľa neho nižšie ako v Singapure.





Z Japonska by sa tak malo stať miesto, kde sa sústreďuje rizikový kapitál z celého sveta na rôzne experimenty typu pokus/omyl. Abe chce podporiť fintech v Japonsku tým, že odstráni byrokraciu a predpisy, ktoré bránia inováciám v iných krajinách. Zahraničné investície by časom mali zaplaviť Japonsko. Čisté zahraničné investície vlani v krajine dosiahli 27,8 bilióna dolárov, ale stále sú pod cieľom stanoveným na 35 biliónov dolárov do roku 2020.

Japonsko má ale aj iné dôvody na dovoz ľudského kapitálu. Do roku 2050 sa podľa odhadov zmenší tamojšia populácia o 20 miliónov ľudí. Abe si uvedomuje tieto zúfalé demografické trendy a jeho zámerom je využiť podnikateľskú energiu starnúcej pracovnej sily. Príkladom nech je Masako Wakamiya, ktorý sa objavil na tohtoročnej konferencii Apple, vynašiel aplikáciu vo svojich 81 rokoch.



Abe začal s presmerovaním sociálneho zabezpečenie, dávky vyplácanej dôchodcom, smerom k pracovne aktívnym. Chce ponúknuť vzdelanie aj pre domácnosti s nízkymi príjmami, aby mladých posielali do Silicon Valley, a tí nakoniec priniesli "odkukanú taktiku" domov.

Abe si na záver svojej reči prepožičal slová basketbalovej ikony Michaela Jordana "Dokážem akceptovať zlyhanie. Každý v niečom zlyhá. Ale nemôžem akceptovať to, že sa o niečo nepokúšam."