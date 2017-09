Zahraničný dlh Česka vzrástol na rekordných takmer 4,5 bil. Kč

dnes 16:01 -

Zahraničná zadlženosť Česka vzrástla v 2. štvrťroku na historické maximum, ktoré predstavovalo takmer 4,5 bilióna Kč (172,39 miliardy eur). To zodpovedá 92 % hrubého domáceho produktu (HDP). Mimoriadne rýchly rast dlhu spôsobili tento rok špekulácie zahraničných investorov na posilnenie koruny po skončení intervencií Českej národnej banky (ČNB).

Ako vyplýva z dnes zverejnených predbežných údajov ČNB, zahraničný dlh Česka sa medziročne zvýšil o 1,161 bilióna Kč. Pred rokom predstavoval jeho podiel k HDP 71 %.

"Tento rok došlo k mimoriadnemu rastu zahraničnej zadlženosti, pričom dôvodom boli špekulácie zahraničných investorov na ukončenie kurzového záväzku ČNB. Do Česka tak pritiekli obrovské objemy peňazí, pri ktorých obchodníci očakávali a očakávajú zhodnotenie vďaka posilňujúcej korune," povedal pre Novinky ekonóm Komerčnej banky Marek Dřímal.

Tieto peniaze investori uložili buď do domácich bánk, alebo do českých štátnych dlhopisov. V zverejnenej štatistike ČNB sa tieto prostriedky zobrazujú ako záväzky - raz sa tieto peniaze jednoducho vrátia do zahraničia, aj keď tento proces bude zrejme iba postupný.

"Je tu však aj riziko. Ak by došlo k novej ekonomickej recesii, mohli by investori svoje peniaze rýchlo stiahnuť. Koruna by tak mohla prudko oslabiť, ako sa to stalo v rokoch 2008 a 2009. Koruna vtedy v priebehu niekoľkých mesiacov oslabila prakticky o 30 %," upozornil Dřímal.

ČNB ukončila intervencie proti korune v apríli tohto roka. Predtým s určitými prestávkami intervenovala od novembra 2013. Intervenciami držala kurz pri hranici 27 Kč za euro. Po skončení intervencií koruna posilnila, v súčasnosti sa obchoduje za 26,10 Kč za euro.

Zahraničný dlh Česka vytrvalo rastie. Nad hranicu 1 bilióna Kč sa dostal koncom roka 2004, 2 bilióny Kč prekonal v roku 2010 a 3 bilióny Kč koncom roka 2014.