Správny čas na predaj: Kedy autonómne elektromobily úplne znehodnotia bežné autá?

Tak kedy nastane ten deň D? Bude to čochvíľa, alebo budeme ešte dlhé desaťročia tankovať na čerpacích staniciach? Záleží na tom, komu túto otázku položíte.

Think-tank RethinkX predpovedá, že dnešné postihne osud písacích strojov oveľa skôr, než by sme predpokladali. Do roku 2030 očakáva, že zdieľané autonómne elektrické vozidlá budú tvoriť 95 % všetkých transportov Američanov vďaka nízkym nákladom na pohon a údržbu, ako aj vďaka ich schopnosti pracovať nepretržite. Väčšina tejto dopravy bude v rámci presunu v mestách či predmestiach. Benzínové automobily však v blízkej budúcnosti z ciest nezmiznú. Autá so spaľovacím motorom budú pravdepodobne do roku 2030 tvoriť 40 % všetkých vozidiel, ale časom sa budú používať čoraz menej a väčšinou len vo vidieckych oblastiach s menšou hustotou obyvateľstva ako v mestských regiónoch.

Tento nový mobilný model, známy ako "transporatation as a service" (TaaS), sa presadí veľmi rýchlo, vďaka on-line prostrediu. Spoluzakladateľ spoločnosti RethinkX, Tony Seba, vidí masívne presadenie TaaS a súmrak súkromného vlastníctva vozidiel tak okolo roku 2025. "Hneď ako bude Taas k dispozícii, prechod naň bude mať ekonomické opodstatnenie."







"Ale nie, nebude to ani z ďaleka tak rýchlo," oponuje Sam Abuelsamid z poradenskej firmy Navigant, ktorý označil Sebove projekcie pre zdieľané autonómne vozidlá za "smiešne." Najagresívnejší scenár spoločnosti Navigant predpovedá, že zdieľaná autonómna doprava bude predstavovať iba 1 % precestovaných míľ v Európe a Ázii do roku 2025. V Severnej Amerike, a to aj keď ropa prekročí 100 dolárov za barel alebo ak ceny lítiových batérií klesnú, to bude ešte menej ako 1 %. "Myslím si, že správa RethinkX je prakticky na všetkých frontoch divoko optimistická," tvrdí Abuelsamid.



Analytici spoločnosti Deloitte, ktorí tiež veria, že zdieľaná autonómna doprava nakoniec zvíťazí, stále posúvajú časovú hranicu bližšie a bližšie. Bostonská poradenská spoločnosť Bain hovorí o roku 2025, kedy ale bude podľa nej len čiastočne alebo úplne automatizovaných asi iba 10 % nových systémov vozidiel.

Časovanie je náročné, horizont sa nedá presne predpovedať. RethinkX svoje predpoklady stavia na matematických výpočtov, pričom údaje čerpá z empirického výskumu ministerstva energetiky a skúšok v reálnom svete, ako sú záznamy o Tesloop, mikrobuse z dielne Tesla s dlhým dojazdom.







Seba trvá na tom, že aj keď sa TaaS objaví o niečo neskôr, bude to poriadna búrka vytvorená kombináciou elektrifikácie, automatizácie a zdieľanej dopravy. Ktorákoľvek z týchto troch súčastí by sama o sebe dokázala transformovať odvetvie dopravy. Spoločne odpíšu 100-ročný obchodný model globálneho automobilového priemyslu a našu zaužívanú šablónu, ako naň. V tejto novej dobe bude doprava mobilnou službou na vyžiadanie, nie produktom. Väčšina vlastníkov sa stane nájomníkmi v reálnom čase. Flotily samohybných vozidiel sa zapoja do mestských dopravných sietí, aby splnili takmer všetky dopravné potreby daného mesta. Keď nastane tento stav, Seba predpovedá, že automobilový trh vstúpi do ekonomickej "smrteľnej špirály", keďže prevádzka bežného auta sa stane čoraz nákladnejšou. Predaj ojazdených vozidiel úplne vymizne, staré konvenčné autá stratia svoju hodnotu. Garážovať ich bude z roka na rok čoraz menej ekonomické. Ale dá sa presnejšie identifikovať, kedy to nastane?



Hoci mnohí uvádzajú časové rozpätie, je to veľmi nepresné, pretože termín ovplyvňuje celý rad premenných. Od cien paliva, až po lipnutie zákazníka na svojom tátošovi. Je to menej o ekonomike a viac o regulácii, psychológii a tempe technologických zmien. Budú sa ľudia v rozvinutom svete zbavovať svojich áut, keď im technológie budú čoraz viac znižovať ich hodnotu? Seba verí, že áno, a že k tomu dôjde v priebehu niekoľkých rokov, stačí, že sa TaaS dostane do veľkých miest. Tvrdí, že história nám už ponúkla dostatočný počet príkladov, keď desaťnásobné zníženie nákladov (alebo zvýšenie prínosov) za každým viedlo k podstatným zmenám. Poukazuje na osud, aký postihol písacie stroje, digitálne fotoaparáty ale aj iPhony, keď sa na trhu objavili vylepšenia. "10 - násobok je zlomový," myslí si Seba.





Ale historické ponaučenie z inovácií hovorí aj o niečom inom. Dokonca aj niektoré aspekty vynikajúceho výkonu nepostačovali na to, aby novinka dokázala osloviť masy. "Nemyslím si, že by ste mohli získať 10-krát lepší výsledok pri autonómnych elektrických vozidlách," hovorí John Paul MacDuffie, riaditeľ programu inovácií v oblasti mobility na Whartonskej univerzite v Pennsylvánii. Náklady, bezpečnosť, reguláciu, pohodlie a emocionálnu afinitu spojenú s autami považuje za celkom silné faktory. "Chce to spojenie toľkých vecí, aby sa nakoniec technológia masovo rozšírila a bola prijatá širokou verejnosťou," hovorí MacDuffie s tým, že predpovede z dielne RethinkX sa naplnia, len ak všetko do seba zapadne. Inak to je len vízia pre vybraných.



Niektoré mestá sú dôkazom jeho slov. Napríklad predstavitelia Dubaja hovoria o tom, že do roku 2030 bude 25 % všetkých ciest bez vodiča. Boston Consulting Group zverejnila správu, v ktorej oslovili mestských politikov, až 90 % predstaviteľov mestskej hromadnej dopravy je presvedčených, že prvá mestská autonómna flotila dorazí najneskôr do roku 2025, a to v mestách ako je Amsterdam, Dubaj, Düsseldorf, Gothenburg, Graz, Helsinki, Miami, Milton Keynes, New York, Pittsburgh, Singapur a Toronto.





Čo to ale znamená pre nás, bežných smrteľníkov, pre ktorých je auto, napriek neustálemu frflaniu na ceny pohonných hmôt, neoddeliteľnou súčasťou rodiny? Ak by sme sa rozhodli, že sa svojho auta so spaľovacím motorom nevzdáme, možnosti transportu by sa mohli časom oklieštiť. Nórsko už oznámilo svoj zámer zakázať vozidlá so spaľovacím motorom v roku 2025, Veľká Británia má v pláne zakázať predaj nových benzínových a naftových automobilov od roku 2040. Nemecko a ďalšie štáty zatiaľ takto presný časový harmonogram nezverejnili, ale v rámci miest už zakazujú vjazd dízlovým autám. Výrobcovia automobilov sa už prezentujú čoraz vážnejšími štúdiami, ako by to mohlo na cestách už čochvíľa vyzerať, keď ich ovládnu elektrické alebo hybridné modely. Elon Musk predpovedá, že takmer všetky autá budú v priebehu desaťročia autonómne. Tento nový svet môže nastať rýchlejšie, ako si myslíme.