Británia by mala mať otvorené podmienky pre dohodu o voľnom obchode

Veľká Británia tým, že viac ako 43 rokov funguje v rámci obchodných vzťahov s EÚ, by mala mať veľmi otvorené podmienky pre prípadnú dohodu o voľnom obchode s EÚ. Vyhlásil to dnes v Budapešti minister hospodárstva SR Peter Žiga po schôdzke ministrov krajín Vyšehradskej štvorky s britským ministrom financií Philipom Hammondom.

"Je treba ale zároveň povedať, že pokiaľ nedôjde k dohode do marca 2019, prídu na stôl všeobecné podmienky, ktoré platia v rámci Svetovej obchodnej organizácie (WTO), čo by bol asi najhorší prípad, a preto sa budeme musieť snažiť, aby žiadne clá, žiadne obchodné ani colné bariéry neprišli do fungovania medzi našimi dvoma krajinami - EÚ a Veľkou Britániou," dodal Žiga.

Maďarský minister zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Péter Szijjártó zdôraznil, že dôležitým záujmom krajín V4 je tiež ochrániť záujmy pracujúcich a študujúcich občanov krajín EÚ.

"Možný vývoj a vplyv brexitu znamená pre krajiny strednej Európy, pre krajiny V4, vážne obchodné a rastové výzvy a riziká, ktoré treba riešiť, preto je správne, že sa na ne krajiny V4 pripravujú spoločne, aby mohli mať pod kontrolou prípadné negatíva," konštatoval Szijjártó.