Spoločnosť Villa Vino Rača predpokladá nižšiu úrodu hrozna o 30 %

Spoločnosť Villa Vino Rača očakáva v tomto roku nižšiu úrodu hrozna. Ako uviedol pre agentúru SITA generálny riaditeľ Villa Vino Rača Ján Krampl, úroda by mala byť oproti predchádzajúcemu roku nižšia o zhruba 30 %. „Pre kataster viníc v Rači sú zimné mrazy zriedkavé, častejšie sme boli svedkami jarných mrazov. Jarný mráz spolu s ľadovcom, ktorý prišiel dvakrát, nám zapríčinil pokles úrody. Tohtoročnú vinársku sezónu by som označil ako priemernú,“ dodal Krampl.

Nižšia úroda by však podľa neho mala byť vykompenzovaná vyššou kvalitou. „Na základe priaznivého vývoja počasia koncom leta predpokladám, že kvalita hrozna bude viac ako priemerná. Už teraz mnohé odrody dosahujú cukornatosť dvadsať. Špeciálne by som vyzdvihol modré odrody viniča, ktoré so skorším nástupom zamäkania a vyfarbovania majú dlhší čas na akumuláciu cukrov, fenolických a aromatických látok,“ doplnil Krampl.

Račianski vinohradníci očakávajú, že tento ročník bude priať neskoršie dozrievajúcim odrodám. „Z bielych je to Rizling rýnsky, Tramín červený a Chardonnay a z modrých Cabernet Sauvignon. Aj Frankovka modrá má predpoklady stať sa po zbere špičkovým vínom,“ dodal Krampl.

Spoločnosť Villa Vino Rača zatiaľ nevie, či sa obráti na štát s požiadavkou odškodnenia za nepriaznivé faktory, ktoré ovplyvnili nižšiu tohtoročnú úrodu. „Zatiaľ sme oberali hrozno len pre burčiak na blížiace sa Račianske vinobranie. To dokážeme zodpovedať až po skončení vinobrania a následnom ekonomickom zhodnotení pestovania hrozna,“ konštatoval Krampl.