Poľnohospodárstvo v SR dosiahlo vlani zisk pred zdanením 50,4 mil. eur

dnes 11:16 -

Poľnohospodárstvo dosiahlo vlani kladný výsledok hospodárenia, teda zisk pred zdanením vo výške 50,4 milióna eur. Vyplýva to zo správy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR o poľnohospodárstve a potravinárstve v SR za rok 2016, ktorú dnes prerokovala a schválila vláda. V roku 2015 poľnohospodársky sektor zaznamenal výsledok hospodárenia vo výške 36,8 milióna eur.

"Bol to tretí po sebe ziskový rok. V porovnaní s rokom 2015 sa výsledok hospodárenia zvýšil o 37 % a aj pri poklese podpôr ekonomická výkonnosť poľnohospodárstva vzrástla, ale ovplyvňoval ju, podobne ako v predchádzajúcich rokoch, vývoj cien s poľnohospodárskymi komoditami, čo sa premietlo do ekonomiky výrobkov a následne do ekonomiky poľnohospodárskych podnikov," priblížil v správe agrorezort.

Výnosy poľnohospodárskeho sektora podľa správy v minulom roku dosiahli výšku 2,232 miliardy eur, kým v roku 2015 boli na úrovni 2,231 miliardy eur. Vlaňajšie náklady slovenského poľnohospodárstva sa pohybovali na hodnote 2,181 miliardy eur, kým predvlani na úrovni 2,194 miliardy eur.

"Rok 2016 bol charakteristický nárastom hrubej poľnohospodárskej produkcie, najmä rastlinnej výroby, teda vyprodukovaných hmotnostných množstiev a poklesom cien, čím produkčná výkonnosť vo finančnom vyjadrení medziročne stagnovala. Zvýšila sa pridaná hodnota o 30,1 % a nákladová rentabilita o 0,6 percentuálneho bodu (p. b.), čo ale nepostačovalo na elimináciu cenových vplyvov," spresnilo MPRV SR.

Podpory prispeli podľa správy MPRV ku kladnému výsledku hospodárenia a bez nich by bola značná časť podnikov stratová. Podiel celkových podpôr na výnosoch dosiahol 31,1 % a medziročne sa objem podpôr znížil o 20,2 %.

"Rok 2016 bol nielen v porovnaní s predchádzajúcim rokom, ale aj v porovnaní s päťročným priemerom rokov 2011 až 2015 vo výsledku hospodárenia pozitívnejší. Aj pri dosahovaní zisku jeho úroveň nie je dostatočná a nevytvára predpoklady pre rozšírenú reprodukciu, ktorá by pomohla k ďalšiemu rozvoju odvetvia. Naďalej pretrvávali diferencie medzi úrovňou podpôr slovenského poľnohospodárstva a poľnohospodárstva krajín EÚ-15," dodal agrorezort.