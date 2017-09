Jednoduchý krok proti chudobe a rodovej nerovnosti: Základný garantovaný príjem pre ženy

Zdroj: theconversation

Foto: TASR/AP

dnes 9:39 -

V krajinách, ako sú Kambodža, Laos, Filipíny, Indonézia alebo Vietnam, žije pod hranicou chudoby, ktorú v tomto regióne podľa Svetovej banky predstavuje príjem 3,20 USD na osobu a deň, až 47 % ľudí. Problémom regiónu je aj veľká rodová nerovnosť. Hoci sú ženy v týchto krajinách väčšinou gramotné, majú právo voliť, pohybujú sa na trhu práce a môžu sa angažovať v politike, stále sú znevýhodňované.

"Zmeniť tento stav by pritom nemuselo byť až tak ťažké. Stačilo by ženy dostať do postavenia, kedy by boli schopné rodine samy zabezpečiť jedlo," hovorí Tamara Nairová zo singapurskej S. Rajaratnam School of International Studies. "Chudobné rodiny v juhovýchodnej Ázii utrácajú za jedlo v priemere 80 % svojho príjmu, takže posilnenie ekonomickej pozície žien by v tomto ohľade výrazne zvýšilo ich sociálny status."

Avšak podľa Nairovej by sa tým nezlepšilo len postavenie žien, celkovo by lepšia finančná situácia pre rodiny podporila hospodárstvo ako celok.

Nezisková organizácia GiveDirect zameraná na východoafrické krajiny minulý rok začala testovať systém základného garantovaného príjmu v Keni. Registrovaným obyvateľom jednej z dedín tam ponúkali mesačný príjem 1280 kenských šilingov počas 12 rokov, čo je asi 22 dolárov na osobu. Pozitívne účinky tohto kroku sa ukázali veľmi skoro, uviedla organizácia v článku publikovanom v New York Times Magazine. Ľudia v dedine veria, že vďaka systému sa konečne budú môcť dostať z chudoby.





Tamara Nairová navrhuje začať v juhovýchodnej Ázii tým, že základný garantovaný príjme sa ponúkne ženám žijúcim pod hranicou chudoby. Podľa nej by sa peniaze mali vyplácať ženám v elektronickej podobe, aby s nimi mohli platiť výlučne prostredníctvom mobilného telefónu, ktorý je napriek značnej chudobe vo vlastníctve prevažnej väčšiny ľudí. Súčasne by sa mal systém nastaviť tak, aby sa peniaze mohli vynaložiť iba na potraviny a iné základné potreby a to len v autorizovaných predajniach, pričom platiť by mohli len ženy. Okrem toho by sa peniaze mali prenášať iba medzi ženami v rodine, aby sa zabránilo ich zneužívaniu.

"Niekedy je riešenie problému na dosah ruky, len je potrebné mu dať jasný tvar. Posilnenie postavenia žien v rozvojových regiónoch by mohlo byť významným krokom nielen v boji proti rodovej nerovnosti, ale aj v boji proti chudobe ako takej," uzatvára Tamara Nairová.