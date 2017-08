Do levickej a komárňanskej nemocnice sa investuje spolu 15 miliónov eur

dnes 15:31 -

Spoločnosť Agel SK zainvestuje do levickej a komárňanskej nemocnice spolu 15 miliónov eur, z toho 8 miliónov eur pôjde do Všeobecnej nemocnice (VN) Komárno a 7 miliónov eur do Nemocnice s poliklinikou v Leviciach. TASR o tom dnes informoval na tlačovej konferencii v Komárne člen predstavenstva skupiny Agel a predseda predstavenstva spoločnosti Agel SK Michal Pišoja.

Okrem toho vedenie spoločnosti vymenovalo nového riaditeľa VN Komárno, ktorým sa od 10. júla stal Miroslav Jaška. "Mojou ambíciou je vybudovať jej dobré meno. Spád VN je vyše 120.000 obyvateľov, takže má svoje miesto a plánujeme tu ďalšie rozvojové aktivity. S mojím tímom sa budeme snažiť všeobecnú nemocnicu vyzdvihnúť tak, aby bola veľmi rešpektovanou nemocnicou nielen v rámci Nitrianskeho kraja, ale v rámci celého Slovenska," povedal Jaška.

Komárňanskú nemocnicu čaká renovácia pavilónu internistických disciplín, do ktorého by malo prejsť neurologické, geriatrické a interné oddelenie. "Ďalej dôjde ku renovácii priestorov a elektroinštalácií oddelenia anestézie a intenzívnej medicíny, súčasťou bude renovácia záložného zdroja a rámp, pričom sa uvažuje aj o ďalších plánoch. Začať by sme mali do konca augusta, pričom mojou ambíciou je ukončiť tieto práce do 30. septembra 2018," poznamenal riaditeľ VN Komárno.

Spoločnosť bude nemocnicu v Komárne prevádzkovať ďalších 20 rokov, keďže vyhrala výberové konanie Nitrianskeho samosprávneho kraja na jej prenájom na ďalšie obdobie. "Chceme z tejto nemocnice vybudovať veľké centrum, no nechcem ešte predbiehať. Tým sa stane nielen regionálnou nemocnicou, ale aj vysoko nadregionálnou," dodal Milan Leckéši, predseda predstavenstva spoločnosti Agel.

Levickú nemocnicu, ktorá má najväčší spád na Slovensku, a to takmer 160.000 obyvateľov, spoločnosť prevezme od 1. septembra. "Investície sú tu rozdelené podľa priorít a časového obdobia, pričom ide najmä o sanovanie dlhu nemocnice vo výške 3,2 milióna eur najmä v prístrojovej technike, ktorú obmeníme za novú. Takisto dôjde k okamžitej revitalizácii jej interiéru a exteriéru s cieľom zvýšenia komfortu pre pacientov a zároveň motivovať personál," ukončil Pišoja.