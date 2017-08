V americkom súkromnom sektore pribudlo v júli 178.000 nových miest

dnes 15:31 -

V americkom súkromnom sektore pribudlo v júli menej nových pracovných miest, ako analytici očakávali. No aj napriek slabšiemu výsledku bol prírastok nových pozícií solídny. To svedčí o tom, že zamestnávatelia veria v priaznivý vývoj dopytu a pokračujú v nábore nových ľudí. Vyplýva to z údajov inštitútu ADP, ktorý mapuje prírastok nových miest v súkromnom sektore.

Podľa ADP súkromné firmy v USA vytvorili v júli tohto roka 178.000 nových pracovných miest. To je menší prírastok ako v júli, keď prijali 191.000 ľudí, a tiež menej ako 185.000 nových miest, ktoré očakávali analytici.

Z údajov ADP ďalej vyplýva, že najviac nových miest pribudlo v školstve, zdravotníctve a v lodnej doprave. Výrobné podniky prijali len 4000 nových zamestnancov a stavebné firmy pridali 6000 pracovných miest. Ťažobný priemysel, ktorý zahŕňa aj ropné a plynárenské firmy, pridal 3000 pracovných miest.

Tieto čísla naznačujú, že hospodárstvo zostáva zdravé. Spotrebiteľské výdavky sa však minulý mesiac spomalili, pretože Američania výrazne zredukovali nákup automobilov. Ale celkovo americká ekonomika v období apríl-jún vzrástla medziročne o solídnych 2,6 %.