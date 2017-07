Autá bez šoféra: Kto bude profitovať zo vzostupu autonómneho riadenia?

Zdroj: Fidelity

Výrobcovia tradičných automobilov sa spájajú s poskytovateľmi technológií s cieľom vytvárať medziodvetvové prepojenia. Tieto partnerstvá sú predvojom vývoja vozidla bez vodiča. Spoločnosti ako Alphabet, Apple a Uber, napriek počiatočnému humbugu, na tomto poli relatívne zaostávajú.

Jediný spôsob ako sa vyhnúť ľudskému pochybeniu

K autonehodách dochádza častejšie ako kedykoľvek od prelomu tisícročí. Ľudské pochybenie, ktoré je často spôsobené rozptýlením ako napr. používaním smartfónu, je hlavnou príčinou týchto nehôd. Automatizácia, aj v tej najjednoduchšej forme, znižuje rozsah ľudského pochybenia. Používaním kamier a radarov na vyváženie chýb vodičov, bezpečnostné systémy úrovne 1 majú značný bezpečnostný prínos pri relatívne nízkych nákladoch. Tieto systémy sú v súčasnosti štandardom pri novších, prémiových vozidlách, ale ešte zďaleka nie sú všeobecne rozšírené.

Úroveň 0: Žiadna automatizácia.

Žiadna automatizácia. Úroveň 1: Vozidlo pomáha s riadením alebo zrýchľovaním/brzdením.

Vozidlo pomáha s riadením alebo zrýchľovaním/brzdením. Úroveň 2 - Riadenie bez rúk: Vozidlo pomáha s riadením a zrýchľovaním/ brzdením. Vozidlá Tesla na diaľnici vedia fungovať na úrovni 2, kedy vodič nedrží volant ani nemá nohy na pedáloch.

Vozidlo pomáha s riadením a zrýchľovaním/ brzdením. Vozidlá Tesla na diaľnici vedia fungovať na úrovni 2, kedy vodič nedrží volant ani nemá nohy na pedáloch. Úroveň 3 - Riadenie "bez očí": Vozidlo pomáha so všetkými aspektmi jazdy, pričom sa očakáva, že človek zareaguje na žiadosť o zásah v prípade potreby.

Vozidlo pomáha so všetkými aspektmi jazdy, pričom sa očakáva, že človek zareaguje na žiadosť o zásah v prípade potreby. Úroveň 4 - Riadenie "bez mysle": Vozidlo pomáha so všetkými aspektmi jazdy, aj v prípade, že človek nezareaguje na žiadosť o zásah.

Vozidlo pomáha so všetkými aspektmi jazdy, aj v prípade, že človek nezareaguje na žiadosť o zásah. Úroveň 5 - Riadenie "bez vodiča": Vozidlo prevezme kontrolu nad všetkými aspektmi riadenia, za každých podmienok.



Vo Fidelity si myslíme, že legislatíva a záujem spotrebiteľov povedú v blízkej budúcnosti k rýchlemu šíreniu automatizácie na úrovni 1 a 2, a súčasné odhady pozorovateľov odvetvia sú podľa nás príliš konzervatívne. Očakávame, že väčšina vozidiel v Európe aj v USA bude týmito funkciami vybavená už v priebehu piatich rokov.







Na plný plyn: posledné postrčenie k zníženiu nákladov

Odvetvie autonómnych vozidiel nie je závislé na technologickom prelome. Samohybné traktory už dnes orú americké polia a obrovské nákladné vozidlá prevážajú rudu z povrchových baní v Austrálii. Zostáva už len vylepšenie technológie, aby to bolo bezchybné a cenovo dostupné - a prijateľné na cestách. Traktor, ktorý sa zvezie do záhonu je jedna vec, ale osobné vozidlo, ktoré prejde na červenú a zabije chodca by toto odvetvie mohlo posunúť naspäť o niekoľko rokov.

Spoločnosť Delphi, popredný dodávateľ automobilových technológií, vrátane a algoritmov a senzorov, tvrdí, že má riešenia pre najväčšie problémy, ktoré už dlho brzdia plnú automatizáciu, vrátane výziev ako je prejazd križovatkami, križovatkami v tvare T a radenie sa do pruhov. Zvládanie týchto situácií si vyžaduje vysokú presnosť dát, ktoré okamžite prichádzajú z radaru, laserového radaru LiDAR, kamier a Wi-Fi komunikácie medzi vozidlami. Radar je lacný a dobre zavedený, ale LiDAR je ešte stále v plienkach a vybavenie vozidla touto technológiou stojí približne 2,500 USD. Každý senzor má svoje obmedzenia, takže prvé autonómne vozidlo sa bude musieť spoliehať na kombináciu prekrývajúcich sa senzorov.







Vo Fidelity domnievame, že náklady budú klesajúcou prekážkou pri prijatí vozidiel bez vodiča. Spoločnosti Ford, Delphi a Velodyne (dodávateľ LiDAR-u) všetky odhadujú, že do prvých vozidiel (očakávaných v roku 2021) treba dodať technológiu v hodnote len 5,000 USD, aby sa dosiahlo plne autonómne riadenie. Avšak systémy LiDAR tvoria približne polovicu týchto nákladov navyše, takže s postupujúcim vývojom technológie LiDAR očakávame pokles nákladov autonómneho riadenia na 3,000 USD. A so zlepšením mapovania by sa LiDAR mohol používať skôr ako nadstavbové opatrenie než primárny senzor; vozidlá by potrebovali 4 laserové lúče a nie 12, čo by ešte viac znížilo náklady na LiDAR. S rastúcim predajom autonómnych vozidiel by tieto navýšené náklady mohli nakoniec klesnúť pod 1000 USD.

Záložné plány: cestná mapa

Zatiaľ čo vozidlá bez vodičov budú primárne navádzané senzormi, mapy s vysokým rozlíšením, ktoré snímajú s presnosťou na niekoľko centimetrov, budú záložným systémom pre prípad, že senzory zlyhajú alebo budú prinášať protichodné informácie. Je tu len malý priestor na chybu, autonómne autá jazdiace na diaľnici "vidia" len asi 1,5 sekundy vopred. Mapy sú potrebné jednak na to, aby potvrdili presnú polohu vozidla a tiež na to, aby mohli predvídať, čo je za obzorom senzorov.





Mapy sú špeciálne dôležité v podporných kamerách, ktoré sú jedinými senzormi, ktoré sú schopné čítať signály ako semafory a cestné značenie. Spoločnosť Mobileye vyvinula jednu z najpokrokovejších funkcionalít v tejto oblasti. Na potvrdenie presnej polohy vozidla a určenie presnej cesty, po ktorej má ísť, má spoločnosť systém Road Experience Management, ktorý vezme vybrané orientačné body v okolí nasnímané kamerami a porovná ich so svojimi cloudovými mapami.

Kým automatizáciu bude poháňať snímacia technológia, mapovanie je obmedzením vývoja autonómneho vozidla kvôli rozsahu a úrovni detail, ktoré sú potrebné - zber dát je náročný proces. Vzhľadom na to očakávame, že nasadenie prvých vozidiel bez vodičov do taxislužieb bude obmedzené na vopred zmapované mestá.

Etablované mapujúce firmy ako aj noví hráči chápu dôležitosť tohto odvetvia a súťažia o to, aby zhromaždili (a nakoniec aj licencovali) požadované údaje. Avšak vzhľadom na to, že základné digitálne cestné mapy sú tu už desaťročia a len Google, TomTom a HERE boli schopné ich crowdsourcovať, sme skeptickí voči tvrdeniam väčšiny startupov, že sa im podarí úspešne crowdsourcovať HD mapy pre autonómne šoférovanie.



Rušivý dopad závisí od časového horizontu

Navzdory očakávaniam uvedenie vozidiel bez vodiča v krátko- až strednodobom výhľade neohrozí tradičných výrobcov automobilov. Skoro desaťročie od kedy takmer skolabovali počas finančnej krízy v roku 2008 sa spoločnosti Ford a General Motors sústreďujú na to, aby boli na špičke automobilového priemyslu. Ich ázijské a európske náprotivky taktiež agresívne investujú v tejto oblasti. Tesla je nesporným lídrom v oblasti elektrických vozidiel, ale jej pozícia v oblasti vozidiel bez vodiča je oveľa menej istá. Je to jediná firma, ktorá verí, že môže zostrojiť plne autonómne vozidlo bez LiDAR systému. A zatiaľ čo ich flotila 200.000 vozidiel s autonómnosťou na úrovni 2 im poskytuje úvodný náskok v oblasti zberu dát, vo Fidelity predpokladáme, že táto výhoda sa časom rozplynie.







Fidelity: Investičná príležitosť

Myslíme si, že medzi prvými, ktorí budú profitovať zo vzostupu autonómneho riadenia budú dodávatelia kamerových a bezpečnostných systémov, keďže počas najbližších rokov očakávame prudký nárast využívania nízkoúrovňovej automatizácie. Takéto výhľady neboli započítané do cien akcií spoločnosti Delphi. Firma v súčasnosti zo svojich bezpečnostných systémov generuje tržby vo výške 300 miliónov USD, ale predpokladáme, že to môže narásť na 1 miliardu USD, ak táto technológia prenikne do polovice západného automobilového trhu a Delphi zachytí len jednu štvrtinu tohto trhového podielu. Delphi je jedným z popredných dodávateľov autonómnych systémov, ale pokrokové bezpečnostné vybavenie bolo zatiaľ nainštalované len v nepatrnej časti nových vozidiel.

Mobileye má tiež skvelú šancu profitovať z stále viac rozšíreného používania vyspelých bezpečnostných systémov. Je dominantným poskytovateľom kamier, keďže v rámci IPO získali pôsobivých 100% zákaziek, ktoré automobilky ponúkali. A čo je ešte lepšie, tieto zákazky sú na dlhšie obdobie: výrobcovia automobilov málokedy menia dodávateľov uprostred päť až sedemročných cyklov výroby jednotlivých modelov.

Z dlhodobého pohľadu, keďže autonómnosť na úrovni 4/5 začína byť stále viac rozšírená predpokladáme, že najviac profitovať z toho budú dodávatelia prvého stupňa, poskytujúci integrované autonómne systémy a samozrejme rovnako aj samotné automobilky.

Zatiaľ čo symbióza medzi dodávateľmi a výrobcami automobilov povzbudí prepojenia medzi dominantnými hráčmi, ako napr. nedávna akvizícia Mobileye zo strany Intel (viď stĺpček vpravo), myslíme si, že tieto partnerstvá nebudú brániť tomu, aby sa ďalšie firmy stali "rýchlymi nasledovníkmi". Delphi plánuje priamo, bežne predávať svoje technológie ktorýmkoľvek automobilkám, ktoré ich budú chcieť kúpiť.

Takže auto sa riadi samo...a teraz čo?

Počiatočné uvedenie autonómnych vozidiel možno nie je výrazne rušivé, ale ich rozšírenie by mohlo byť. Ak taxislužby vymenia ľudských šoférov s jednorázovou investíciou do kúpy samoriadiaceho sa auta (s počiatočným príplatkom vo výške 5,000 USD za technológiu), tarify taxíkov by mohli klesnúť o polovicu. Takto nízke ceny by mohli podnietiť spotrebiteľov, aby začali odmietať vlastníctvo auta v prospech služieb ako Uber, Lyft a verejnej dopravy. Už sa to deje v mestách, kde je šoférovanie najmenej prístupné (Londýn, New York), ale tento efekt by sa rýchlo mohol rozšíriť aj do menších miest.





Kým spoločnosť Google (teraz Waymo, divízia spoločnosti Alphabet) bola jedným z prvých významných hráčov pri vývoji vozidiel bez vodiča, to že mapovaniu dali prednosť pred vývojom senzorov spôsobilo, že zaostávajú. Tak ako Apple, spoločnosť Waymo zasiahol odchod kľúčových zamestnancov a obe firmy výrazne ubrali zo svojich ambícií. Aj Uber má problémy. Spoločnosť Waymo v apríli 2017 podala voči nim žalobu, kde tvrdí, že firma Uber ukradla LiDAR technológiu spoločnosti Waymo a Uber pozastavil testovanie svojich samoriadiacich sa taxíkov potom, ako jedno z ich vozidiel malo nehodu.

Vo Fidelity si myslíme, že autonómne vozidlá budú potrebovať množstvá údajov z mapovania na to, aby fungovali efektívne. Google a Apple sa usilujú zozbierať dostatok údajov, ale Google mohol využiť to, že vlastní Waze - smartfónovú aplikáciu, ktorá crowdsourcuje dáta od viac ako 100 miliónov vodičov - aby mohol obnoviť svoje úsilie. Týchto špecialistov v oblasti spotrebnej elektroniky mohla zastrašiť zložitosť výroby vozidiel a správa rozsiahlych dodávateľských reťazcov, ale ešte je príliš skoro na to, aby sme ich účasť úplne zamietli.



Nevyriešené otázky; výnimočná príležitosť

Asi najväčšou hrozbou pre vzostup samoriadiacich sa áut je verejná mienka. Zákonodarcovia na najväčších trhoch (USA, kontinentálna Európa a Čína) sú zatiaľ nápomocní a vyjadrujú svoju podporu, ale vážne nehody zahŕňajúce autonómne vozidlá boli dosiaľ zriedkavé.



Avšak etické otázky prameniace z toho, že algoritmu dovolíme rozhodovať o živote a smrti, zatiaľ neboli vyriešené. Kto nesie zodpovednosť za škodu, zranenie či smrť? Výrobcovia budú tiež musieť bojovať s rizikami kybernetickej bezpečnosti, ktoré v súčasnosti prenasledujú každé odvetvie. Deň, keď si budeme môcť otvoriť noviny na sedadle vodiča vo svojom aute nie je ďaleko, ale na moment, keď sa budeme cítiť dostatočne v bezpečí na to, aby sme si ich prečítali, si možno ešte musíme trochu počkať.

Avšak, náš výskum ukázal, že je tu veľká príležitosť okamžite investovať do vývoja tohto odvetvia. Predovšetkým sa domnievame, že poprední integrátori technológií budú mať prospech z každej etapy vývoja autonómneho vozidla, od rozširovania autonómie na nízkej úrovne v najbližšom období až po konečné dosiahnutie plne autonómneho riadenia.