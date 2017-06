Wizz Air dnes spustil z Bratislavy dve nové linky do Varšavy a Sofie

dnes 14:31 -

Cestujúci môžu od dnešného dňa lietať z bratislavského Letiska Milana R. Štefánika aj do bulharskej Sofie a do Varšavy v Poľsku. Tieto dve nové letecké linky dnes z Bratislavy odštartovala nízkonákladová letecká spoločnosť Wizz Air.

Spoločnosť tak aktuálne ponúka zo slovenského hlavného mesta šesť leteckých spojení. Podľa komunikačnej manažérky firmy Soriny Ratz budú nové linky do Sofie a Varšavy so štyrmi frekvenciami týždenne destináciami nielen pre obchodných cestujúcich, ale aj pre dovolenkárov. "Zároveň prehĺbia obojstranný rozvoj cestovného ruchu," konštatovala.

Wizz Air prepravil za prvých šesť mesiacov tohto roka z Bratislavy viac ako 50.000 cestujúcich. "Vzájomnú spoluprácu plánujeme do budúcna rozširovať," avizoval generálny riaditeľ letiska Jozef Pojedinec.

Dopravca pridal len v marci tohto roka zo slovenského hlavného mesta nové linky do mesta Kluž-Napoca v Rumunsku a do Tuzly v Bosne a Hercegovine. Aktuálne zároveň dvíha aj frekvenciu letov na linkách do Kyjeva na Ukrajine a do Skopje v Macedónsku zo súčasných dvoch na štyri lety týždenne. Práve linkou do Skopje spustil letecký dopravca svoju prevádzku z Bratislavy v marci 2016.