Staré dobré bankovky: Rebélia proti nástupu moderných technológií

Zdroj: bloomberg

Foto: TASR/AP

dnes 0:07 -

Ekonómovia len zriedka pripúšťajú, že niečo nechápu, ak to súvisí s ich odbornosťou. Ale Daniel Gros, riaditeľ Centra pre európske politické štúdie, think-tanku v Bruseli, to v novom dokumente pre Európsky parlament priznal. Rastúce množstvo hotovosti v pomere k ekonomickej produkcii označil za "tajomstvo". Nie je náhodou hotovosť pri všetkých tých moderných spôsoboch platieb, od kariet až po najnovšie fintech aplikácie, už zastaraná? No, zdá sa že nie, s výnimkou Švédska a Dánska, ktoré sa usilujú o vytvorenie bezhotovostných spoločností.





Pre tento stav existuje niekoľko možných vysvetlení.



Bezhotovostné transakcie sa celosvetovo zvýšili z 60 miliárd dolárov v roku 2010 na 617 miliárd USD v minulom roku. Ak používanie hotovosti pri platbách nerastie, možno by bolo logické predpokladať, že bankovky slúžia ako uchovávateľ hodnoty v časoch takmer nulových úrokových sadzieb. Podľa Grosa však nebola zistená žiadna korelácia medzi sadzbami a pomerom peňazí k hrubému domácemu produktu. Gros poukázal na to, že 500 eurovky v eurozóne spôsobujú klesajúci podiel peňažnej hotovosti v obehu a podiel 50 euroviek sa rýchlo zvyšuje. Ale 50-ky predstavujú príliš nízku nominálnu hodnotu na uchovanie veľkých úspor. V každom prípade, odkladať si veľkú hotovosť je nebezpečné, nepohodlné a podlieha ochromujúcej regulácii, keď sa rozhodnete ju minúť. Nehovoriac o krokoch, ako bola vlaňajšia indická demonetizácia.

Väčšia hotovosť by mohla byť spojená aj s rastúcou tieňovou ekonomikou. Ale tento neformálny sektor sa všade vo svete zmenšuje, pričom podiel hotovosti na HDP sa najviac zvýšil v Japonsku, kde je tieňová ekonomika malá, tvorí len asi 10 % HDP.





Dalo by sa tiež tvrdiť, že veľa dolárov a eur je mimo ich domáceho trhu, kde sú v obehu. To však nevysvetľuje rast hotovosti v Maďarsku ani v Českej republike, nikto predsa nepoužíva forint ani korunu mimo ich domovských krajín.

Vlády chcú vylúčiť hotovosť, aby tak zmenšili čierny trh a skomplikovali financovanie terorizmu. Možno by mali podporovať šírenie kryptomien ako je Bitcoin, ktoré sú rovnako anonymné, ale stále o niečo ľahšie vysledovateľné ako peňažné prostriedky. Dosiahla by sa tak čiastočná rovnováha medzi tým, aby boli obchodovania bežných ľudí anonymné, bez dohľadu štátu, ale financovanie zločineckej činnosť by sa skomplikovalo. Takýto argument sa zvyčajne objavil už dávnejšie, pri zavádzaní všetkých nových technológií.

Chýbajú mi robustnejšie, trvácnejšie, modernú techniku strádajúce veci spred 20 či 30 rokov. Najlepšie auto, aké som kedy vlastnil, bol Land Rover Defender, v ktorom nebola takmer žiadna elektronika. Pred troma rokmi sa naša rodina vzdala všetkých kníh, ktoré zapĺňali priestor nášho bytu a prešli sme na e-knihy. Ale teraz moja mladšia dcéra jednoznačne uprednostňuje knihy z mŕtvych stromov, a ja mám potešenie z toho, keď jej z nich môžem čítať. Je zrejmé, že Amazon je reťazcom kníhkupectva, odlišujúceho sa od tradičných predajní v tom, že zoraďujú a knihy podľa predajnosti v on-line predajni. Zdá sa, že spoločnosť Amazon si zachováva fyzickú interakciu so zákazníkmi, ktorým naopak chýba hmatateľnosť z nakupovania a prehliadania v reálnom svete.





Je jednoduchšie použiť službu akou je Apple Pay, alebo plastovú kartu, než tradičné peniaze. Existuje však stará pre-digitálna mágia hotovosti. Je to istá forma rituálu, prerátať si peniaze, než si ich vložíte do peňaženky. Existuje aj fyzická reakcia, štúdia z roku 2012 zistila, že ľudia dokážu slintať pri pohľade na hotovosť, pretože podmienene cítia jej príťažlivosť. Použitie hotovosti tiež zvyšuje emocionálnu investíciu do nákupu. Pamätám si, ako som váhal v obchode v Káthmándú, kde sa predávali tradičné tibetské obrázky. Cena sa mi zdala príliš vysoká. Preto ma predajca nútil, aby som zaplatil kreditnou kartou. "Easy money, plastic money," povedal. Tangka, doma zavesená nad mojim stolom, mi pripomína tento príbeh zakaždým, keď sa na ňu pozriem.



V Nemecku, kde žijem, prebieha väčšina transakcií stále v hotovosti. "Nemali by sme zabúdať na to, že dôvera v menu začína v hotovosti," povedal v prejave na začiatku tohto roka Carl-Ludwig Thiele, člen predstavenstva v nemeckej centrálnej banky. Mal na mysli pre-digitálnu, materiálovú kvalitu hotovosti. Eurobankovky sú viditeľným symbolom projektu zjednotenej Európy, ktorý vyvoláva silné emócie.

Nemám žiadny dôkaz, že ľudia šetria viac, pretože bankovky a mince ich spájajú s ustupujúcim fyzickým svetom. Je to staré pohodlie, ktoré si nevyžaduje nabitú batériu ani prístup k internetu. Ale nemám na to iné rozumné vysvetlenie. Je zaujímavé si myslieť, že ľudská prirodzenosť sa môže takýmto tichým, ale zásadným spôsobom vzbúriť proti technologickej revolúcii. A keďže nástup nových technológií sa stáva čoraz invazívnejší a agresívnejší, snáď sa vytvorí viac takýchto protiútokov.

Autorom je Leonid Bershidsky