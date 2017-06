Koledujeme si o ďalšiu krízu: Predčasná spokojnosť nás vyjde draho, ozdravovací proces nebol dotiahnutý do konca!

Zdroj: info.cz

Nesmieme podľahnúť uspokojeniu zo zotavujúcich sa ekonomík, mohlo by nás to dostať rovno na diaľnicu do ekonomického pekla. Tvrdí to Stephen Jen, majiteľ hedžového fondu, podľa ktorého nastupujúce ekonomiky sveta - napríklad Rusko, Čína či India - sa čoraz väčšou mierou podieľajú na svetovom bohatstve na úkor rozvinutých ekonomík. Disproporciu potom našiel v tom, že napriek stále dravejšiemu rastu nemajú tieto štáty miestne príležitosti pre investície bez prílišného rizika. A to je problém.

Vzhľadom na to, že ich vlastné dlhopisy sú investormi vnímané ako rizikové, sú tieto krajiny nútené investovať prebytočný kapitál napríklad do bezrizikových dlhopisov, za ktoré sú považované buď americké cenné papiere alebo nemecké a britské štátne dlhopisy. Druhou možnosťou potom je, že sa vo svojich investíciách môžu obrátiť k rizikovejším aktívam. Obe cesty majú svoje úskalia.

Jen popísal, že nastupujúce ekonomiky majú problém vytvoriť funkčný trh so štátnymi dlhopismi, do ktorých by investori chceli vkladať svoje peniaze. "Napríklad Čína by mala bezpochyby vytvoriť oveľa likvidnejší a otvorenejší dlhopisový trh," myslí si Alicia Garcia Herrerová, hlavná ekonómka pre ázijsko-pacifickú oblasť spoločnosti Nitixis. "Ak by sa tak skutočne stalo, pomohlo by to medzinárodne rozšíriť tamojšiu menu jüan a vytvoriť alternatívu k americkým dlhopisom," dodáva odborníčka s tým, že bez dostatočne veľkého a likvidného trhu so štátnymi dlhopismi sa žiadna mena nemôže stať menou skutočne medzinárodnou.

Podľa iných ekonómov je však vytvorenie takéhoto dlhopisového trhu len otázkou času a prvé krôčiky sú už vidieť. Napríklad Európska centrálna banka v utorok oznámila, že vo svojich rezervách znížila časť amerických dlhopisov a nahradila ich tými čínskymi. Z pohľadu celkového dlhu, ktorý drží, však išlo len o minimálnej objemy.





Zahraničných vlastníkov čínskeho štátneho dlhu sú len necelé štyri percentá, naopak v americkom dlhu, v objeme 14,4 bilióna dolárov, je podiel zahraničných vlád a investorov približne 44 percent. Záväzky USA drží predovšetkým Japonsko (1,1 bilióna dolárov) nasleduje Čína (1,06 bilióna dolárov), Írsko (308 miliárd dolárov), Brazília a Kajmanie ostrovy, zhodne po 258 miliárd dolárov.

Ekonomický guru Jim Rogers tvrdí, že budúce spúšťače krízy budú nenápadné. "Naposledy to bol Island, a veľa ľudí pritom netušilo, kde Island vôbec leží a že či má vôbec nejaký finančný sektor. Myslím, že spúšťačom ďalšej krízy bude opäť nejaká nenápadná zámienka, ktorá roztočí smrtiacu finančnú špirálu," hovorí Rogers.