Kráčajte v stopách úspešných: Čas sú peniaze, k bohatstvu vás dovedú tri kroky

Úspešní ľudia, ako je Bill Gates, Tonny Robbins či Warren Buffet, už dávno prišli na to, ako niektoré pravidelné opakované činnosti môžu viesť k veľkým úspechom. Server CNBC sa nechal inšpirovať dennou rutinou úspešných a prezrádza, aké tri návyky si osvojiť, aby sme aj my dosiahli to, po čom túžime.



Urobte si chvíľu čas a skoncentrujte sa

Tony Robbins, americký motivačný rečník, podnikateľ a spisovateľ, začína svoj deň desaťminútovou meditáciou, ktorá zahŕňa špeciálnu dýchaciu techniku, modlitbu a afirmácie. To ho vraj nastavuje na úspech, pretože sa tým pripravuje na to, aby bol vďačný a pokojný. Pritom nie je ani tak dôležité v čo veríte, či neveríte, ale predovšetkým to, aby ste sa dokázali upokojiť a skoncentrovať. Aj štúdie potvrdzujú, že chvíľka ticha, kedy máte možnosť analyzovať svoje myšlienky, vedie k redukcii stresu. Navyše je preukázané, že meditácia podporuje aktivitu častí mozgu súvisiacu s pozornosťou a môže vám tak pomôcť sa cez deň lepšie sústrediť. "Začnite s málom, stanovte si pravidlá hry tak, aby ste ju mohli vyhrať," radí ako začať s pravidelnou meditáciou podnikateľ a autor Tim Ferriss. Prvých päť seáns je lepšie sa zamerať na to, aby ste nad sebou zvíťazili, než si dávať nejaké ambiciózne ciele ohľadom dĺžky meditácie. Odporúča pritom začať dvoma minútami. "Prvé seansy musíte vyhrať, aby sa to stalo vaším zvykom a neboli ste praktizovaním unavení."







Chodievajte denne na prechádzku alebo do posilňovne

Štúdie dokazujú, že pravidelné cvičenie, hoci len niekoľko minút denne, vám vyčistí hlavu a zvýši pocit motivácie. To je tiež jeden z dôvodov, prečo mnoho úspešných podnikateľov dbá na to, aby si vo svojom dennom programe urobili čas na šport. Spoluzakladateľ Twitteru a CEO spoločnosti Square, Jack Dorsey, každé ráno behá takmer desať kilometrov. Oprah Winfrey praktizuje jogu a dbá na to, aby na svojom krokomere mala každý deň aspoň 10 tisíc krokov. Miliardár Richard Branson zase tvrdí, že ranný zvyk vstávať o piatej a ísť si zahrať tenis alebo sa prejsť na bicykli zdvojnásobuje jeho produktivitu. "Vďaka tomu, že sa udržujem vo forme, toho rozhodne zvládnem dvakrát toľko," cituje CNBC Bransona. "Udržuje to mozog v dobrej kondícii." Ak nemáte čas ísť do posilňovne, vyhraďte si aspoň päť minút na prechádzku. Výskumníci zo Stanfordu zistili, že chôdza zvyšuje kreativitu človeka v priemere o 60 %.





Siahnite po knihe

Bill Gates a Warren Buffett každý deň čítajú. Čítanie podľa výskumov znižuje mieru stresu a zvyšuje inteligenciu. "Čítanie kníh je môj obľúbený spôsob, ako sa dozvedieť o novej téme," píše Gates na svojom blogu. "Od svojho detstva čítam v priemere približne jednu knihu týždenne," hovorí s tým, že aj keď svoj denný program nemá pod kontrolou, čas na čítanie si urobí vždy. Každý večer pred spaním vraj číta hodinu, vďaka tomu prečíta päťdesiat kníh ročne. Podobne aj slávny investičný guru Warren Buffett pripisuje väčšinu svojho úspechu čítaniu. Každé ráno vraj začína tým, že preštuduje hneď niekoľko novín, odhadom 80 % svojho dňa potom trávi čítaním. Keď sa ho raz pýtali na kľúč k úspechu, ukázal na stoh knižiek a povedal: "Pozorne 500 strán, ako je toto, každý deň. Tak funguje poznanie. Rastie ako zložený úrok. Robiť to môžete všetci, ale garantujem vám, že mnohí z vás to robiť nebudú." Za svoje úspechy vraj čítaniu vďačí napríklad aj Elon Musk, CEO Tesly a SpaceX.





Pri všetkých troch činností je pritom dôležité práve to, aby sme si z nich urobili každodenný návyk. Ako píše Ferris vo svojej populárnej knihe "Tools of Titans", naše každodenné návyky sú oveľa dôležitejšie, než si myslíme. "Pokiaľ si chcete užívať život, nepotrebujete luxusné nezmysly," píše Ferris, "ale potrebujete mať kontrolu nad svojím časom."