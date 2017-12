Keď sa akt lásky zmení na nevraživosť v rámci rodiny: Prečo by deti nemali nič zdediť

Zdroj: NextAvenue.org

Foto: thinkstock

dnes 0:17 -

Rodičia často prispôsobujú svoj rozpočet, výdavky na stravu, bývanie, cestovanie či rekreáciu, aby mohli svojim deťom aj "niečo odložiť". A tí, ktorým to nevydá, ktorí skromne prežívajú odkázaní na sociálne zabezpečene, majú pocit viny, ak si nedokázali usporiť a ich deti musia zatiahnuť výdaje na pohreb.



Ako by ste reagovali, keby vám niekto povedal, že vaše deti už navzájom nekomunikujú, pretože ste im zanechali svoj dom? Čo ak ten potomok, ktorého ste určili za správcu rodinného majetku prevzal kontrolu nad vašimi aktívami a dostal so do nemilosti ostatných súrodencov? Čo keď rodinný podnik, ktorý ste počas svojho života rozbehli, rozháda a rozbije vašu rodinu po vašej smrti?

Asi by ste argumentovali, že to nie je váš prípad, vaša rodine by sa k tému niečom nikdy neznížila. Ale opak je pravdou, dokazujú to aj skúsenosti Richarda Wattsa, ktorý 35 rokov pôsobila ako osobný poradca pre superboháčov. Kým vy si myslíte, že vaše deti dokážu oceniť peniaze, ktoré im nechávate, zväčša to trvá len pár dní, kým si pamätajú, že im drahý otec a mama poskytli jedinečnú príležitosť finančnej bezpečnosti. Trvá to približne len tak dlho, kým sa podarí úplne vybieliť bankového konto, ktoré bolo predmetom dedičstva.



Moderné finančné ikony, ako je Bill a Melinda Gatesovci, či Warren Buffett, plánujú zanechať svojim potomkom len pomerne malú časť svojho rozsiahleho majetku. Rozhodli sa podporiť dlhodobú emocionálnu pohodu svojich detí namiesto toho, aby im ukojili ich materiálne chute.

Peniaze majú poskytnúť bezpečnostný vankúš. Váš celoživotný úspech je ako priehrada postavená naprieč potokom. Priehradou pre vás vzniklo jazero finančného zabezpečenia. Vaše deti často opúšťajú hniezdo a dostávajú sa blízko potoka, aby využili možnosti toku, ktorý uvoľňujete za telesom hrádze. Príliš často dedičstvo akejkoľvek veľkosti dokáže priehradu poškodiť. Deti dolu na toku nedokážu zakročiť proti spôsobenej povodni, ktorá všetko odnesie.

​



Možno by sme mali prehodnotiť otázku, ktorú si kladieme. "Koľko by sme mali svojim deťom zanechať?" Skúste zistiť, či vaše deti niečo očakávajú. Počas rodinného stretnutia im oznámte, že mama a otec sa rozhodli ponechať si všetky svoje peniaze, s výnimkou osobných vecí. Alebo alternatívou by bolo ponechať všetok svoj majetok pre rodinnú nadáciu, kde deti môžu určiť, na akú charitu peniaze pôjdu.

Ako by asi zareagovali? "Výborne, mama a otec, sú to vaše peniaze, urobíme s nimi čo žiadate!" V takomto prípade ste vychovali deti, ktoré dokážu ovládnuť hotovosť. Ak sa však po schôdzke tajne zhromaždia, aby diskutovali o tom, že ste museli k takémuto záveru dospieť kvôli nastupujúcej stareckej demencii, možno by ste mali prehodnotiť svoje zámery.

Pri dedičstve sú dôležité dve časti: proces dedenia a suma, ktorú chcete odkázať.



Prvá časť je jednoduchá. Nedovoľte, aby vaše deti boli vykonávateľmi a správcami vašej poslednej vôle. Bolo by to v rozpore s tým, čo odporúča väčšina odborníkov, v prípade, že len pripravujú poslednú vôľu sa len zriedka kedy zaoberajú následkami.

Musíte všetko predať! Skutočne všetko! Dokonca aj rodinnú firmu. Je určite ťažké prijať takéto rozhodnutie, ale musíte oddeliť svoje deti od toho, aby rozhodovali po vašej smrti o vašom majetku. Najlepším riešením je, aby niekto nezávislý likvidoval všetko okrem osobného majetku, potom rozdelí výťažok medzi deti. Vaša blízki si čoskoro uvedomia, že tieto kroky vedú k tomu, aby udržali rodinu pohromade.



Druhá otázka je veľkosť dedičstva. To, koľko máte svojim dospelým deťom nechať, je trochu zložitejšie. Nakoľko by ich to zasiahlo, ak by nezdedili vôbec nič? Nakoľko sú dnes vaše deti závislé na vašej finančnej podpore? Iróniou je, že tí, ktorí nepotrebujú vaše peniaze, nebudú pravdepodobne prekvapení, ale tí, ktorí ich potrebujú, zostanú pravdepodobne zaskočení.

Riešením je 50 na 50. Polovicu svojho majetku zanecháte svojim deťom a druhú polovicu pre charitatívne organizácie s tým, nech vaše deti rozhodnú, komu tieto peniaze pôjdu. Ak sa rozhodnete takto, bude to cenná životná lekcia, ktorú si vaše deti budú pamätať.

Pokiaľ ide o otázku osobného majetku, dá sa to jednoducho vyriešiť ako sme to už neraz videli vo filmoch americkej produkcie. Každý zo súrodencov má svoju farbu nálepky, ktorú nalepí na vec, ktorú by chcel pre seba, nábytok, starožitnosti, šperky, striebro a rodinné dedičstvo atď. Richard Watts popisuje podobný príbeh. Keď už boli všetky predmety v dome označené bodkami, deti sa zišli, čo na takéto rozdelenie hovorí ich ešte žijúca matka. Tá sa obrátila smerom k jednému z potomkov a spýtala sa ho, prečo si nič nevybral. Ten opatrne odlúpil jednu zo svojich žltých nálepiek z nevyužitého listu bodiek a jemne ju prilepil na čelo svojej matky.







Možno považujete dedičstvo za svoj posledný akt "skutočnej lásky", ale majte na pamäti, že aj skromné sumy peňazí, ktoré ste celkom neopatrne posunuli svojim deťom, môžu mať neočakávané a skorumpujúce následky. Pretože peniaze sú ako droga. Potrebujete ich stále o niečo viac a ani tá aktuálne získaná suma nedokáže nikdy úplne pokryť vašu súčasnú potrebu. Dajte svojim deťom toľko, aby sa mohli do niečoho pustiť, ale nie toľko, aby nemuseli robiť nič.



Vaše dedičstvo, a možno to ich, je výhradne vo vašich rukách.